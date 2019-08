Rikke Isaksen overrasket kjæresten med «Ex on the Beach»-deltakelse: - Han liker ikke se meg pule på TV

Rikke Iversen glemte å informere kjæresten om nok en sesong av «Ex on the Beach».

Tirsdag kveld var det duket for premieren av sesong to av den skandalembruste realityserien «Ex on the Beach».

I årets sesong får seerne også et gjensyn med deltakere fra den forrige sesongen. Blant dem Rikke Isaksen (25), som sto for flere overskrifter den gang.

Da Nettavisen møtte Iversen på premierefesten til realityserien tirsdag kveld, kunne hun fortelle at det blir noe annerledes å følge med på denne sesongen enn den forrige.

- Jeg har fått meg kjæreste, avslørte hun.

Møttes på sponset tur

Etter innspillingen av sesong to av Ex on the Beach har Iversen deltatt på flere realitykonsepter. Blant annet den kommende serien «Camp 71», et konsept tilsvarende «71 grader nord» på TVNorge. Hun er også blitt en kjent influenser her til lands, som blant annet fører til samarbeid i form av sponsorater og liknende.

Og det var under en sponset tur til Bulgaria at 25-åringen møtte drømmeprinsen, belgiske Doran Ronaldo Gilis (20).

- Jeg møtte han for seks uker siden på Viking Beach Bar. Jeg så han på dansegulvet og tenkte «herregud så kjekk», fortalte hun.

Møtes hver helg

Selv om de to ikke har kjent hverandre så lenge, har de likevel møttes en rekke ganger.

- Jeg har allerede vært i Belgia tre ganger, og han har vært i Norge en gang. Vi møtes hver helg, og hver andre uke. Du kan kalle det et avstandsforhold, men jeg klarer ikke gå mer enn ti dager uten å se ham.

Til vanlig spiller Gilis fotball for det belgiske fotballaget KVK Wellen. Der spiller han keeper.

- Jeg er på en måte blitt en fotballfrue. Jeg har vært å sett på noen kamper allerede, fortalte Isaksen til Nettavisen.

Sa ikke fra om deltakelsen

Midt i forelskelsebobla fikk imidlertid Doran seg en overraskelse. Iversen fortalte nemlig ikke kjæresten om at hun er med i den nye sesongen av «Ex on the Beach» som begynte å rulle på skjermen denne uken.

- Jeg gikk på en liten glipp her. Når jeg møtte han i Bulgaria så fortalte jeg at jeg var på en sponset tur. Og han trodde at det var en sponset tur fordi jeg hadde vært med på sesong en av Ex on the Beach. Han hadde ikke fått med seg at jeg var med i sesong to før i forrige uke, lo Iversen.

- Han liker ikke å se meg pule på TV, akkurat, la hun til.

Hvordan Doran Ronaldo Gilis reagerte kan du se øverst i klippet øverst i saken!

Vil flytte til Belgia

En uventet deltakelse i «Ex on the Beach» er imidlertid ingen hindring for kjærligheten de har for hverandre. Det kan i hvert fall en stormforelsket Isaksen underskrive på.

- Jeg har allerede møtt hele familien hans, og han sier han vil ha barn og gifte seg med meg. Jeg tror jeg skal fjerne p-staven, liksom. Jeg er skikkelig forelsket, fortalte hun og la til at han er invitert hjem til hennes familie i julen.

Isaksen har også store planer om å flytte ned til Belgia med ham - men det av en helt spesiell grunn.

Trodde han var eldre

Da Isaksen møtte Gilis første gang trodde hun at han var 28 år gammel. Det viste seg imidlertid ikke stemme.

- Jeg fikk en rar vibe om at han var litt yngre. Så jeg spurte moren, og det viste seg at han var 20 år gammel.

- Er det så ille da?

- Han kan ikke være med meg på Nox (et utested i Oslo, journ. anm) en gang, så vi har et lite problem. Men alder er jo bare et tall, så det går fint, fortalte hun, og la til at hun kan løse det ved å flytte til Belgia. Der er nemlig utestedene mye lenger åpent - og Gilis kommer inn overalt.