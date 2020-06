Ringenes Herre-stjerne er død

Ian Holm (88) som spilte Bilbo Baggins i Ringenes Herre, er død.

- Vi er triste over at Sir Ian Holm gikk bort denne morgenen, 88 år gammel, opplyser hans manager til the Guardian.

- Han døde fredfullt på sykehus med sin familie og helsepersonell.

Holm døde av Parkinson-relatert sykdom.

Ian Holm har en lang karriere som skuespiller bak seg. Han ble nominert til Oscar for sin rolle i filmen Chariots of Fire i 1981.

I eldre alder fant han en ny fanskare med rollen som Bilbo Baggins i Ringenes Herre.

Tidligere denne måneden, beklaget han å ikke kunne være tilstede på en virtuell gjenforening med filmene.

- Jeg beklager å ikke kunne se dere personlig. Jeg savner dere alle og håper at deres eventyr har tatt dere mange steder. Jeg er innestengt i mitt hobbit-hjem, sa Holm.