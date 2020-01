Risikerer syv milliarder kroner i bot. Nå tredobler de produksjonen av elbiler

Hyundai har bestemt seg for å knuse både VW og Nissan på elbiler.

Onsdag kunne Nettavisen melde at Hyundai-konsernet, sammen med sin nære samarbeidspartner Kia, var et av selskapene som risikerte gigantbøter om de ikke nådde EUs kraftige mål for utslipp.

Hyundai ligger ifølge PA Consulting an til en bot på rundt syv milliarder kroner neste år på grunn av for høye utslipp.

De er ikke alene: Hele bilbransjen i Europa ser ut til å bomme voldsomt på sine utslippskutt, og risikerer 150 milliarder kroner i bøter.

Tredobling av produksjonen

Torsdag morgen melder Hyundai hvordan de har planer om å løse denne floken:

I mars starter deres fabrikk i Tsjekkia produksjon av den populære kompakte SUV-en Kona i elutgave.

Resultatet er at produksjonen av bilen blir tredoblet.

Kona har vært selve symbolet på lang leveringstid i elbilverdenen, med lister som har strukket seg over flere år. Nå lover selskapet at alle som har bestilt bil vil få den levert innen sommerferien.

Hyundai starter opp produksjon av Kona i Europa. Foto: (Hyundai)

Kombinasjonen av høyere produksjon og langt kortere avstand mellom fabrikk og butikk gjør også at at leveringssituasjonen utover høsten vil være som på andre biler på markedet.

- For Hyundai Motor Norway og våre kunder er dette veldig hyggelige nyheter. Vi har kontinuerlig jobbet med å få ned leveringstiden i markedet, og at det nå tas omfattende grep for Europa og Norge er nøkkelen som gjør at vi får en normalisering i løpet av få måneder, sier produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Motor Norway.

Det koreanske merket tar nå sikte på å bli Europas største elbilleverandør i 2020. 80.000 elbiler forventes levert i Europa i løpet av året.

Ikke helt den samme bilen

Når produksjonen av bilen starter i Europa, er det ikke en helt identisk versjon av den som har blitt levert så langt.

Rekkevidden på bilen er økt til 480 kilometer etter WLTP-standaren som følge av blant annet nye dekk.

De nye bilene vil også ifølge Hyundai få bedre kjøreegenskaper gjennom at fjæringsoppsettet på bilen endres. De vil også fjerne muligheten til å skru av den kunstige motorlyden i hastigheter under 30 km/t, som blir påbudt i EU.