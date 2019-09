Rita Ora etter disputt med Jay-Z: – Fryktet for livet

Rita Ora har kjempet en tøff kamp mot Jay-Zs plateselskap - og innrømmer i etterkant at prosessen gjorde henne redd.

Den britiske artisten Rita Ora har de seneste årene markert seg med låter som «Your Song» og «Anywhere» og «Lonely Together», samarbeidet hun gjorde med Avicii.

Da er det nesten vanskelig å tro at hun først ble oppdaget etter å ha prøvd å bli britenes Eurovision-håp i 2009.

Signerte med lukrativt selskap - så gikk alt galt

Det ble også starten på det som senere skulle bli et mareritt med Jay-Zs plateselskap Roc Nation. Samme år signerte hun nemlig kontrakt med det velkjente, amerikanske plateselskapet som huser blant annet Rihanna, Meek Mill og Big Sean.

I bytte mot det Roc Nation kunne tilby den da relativt ukjente artisten, krevde de at Ora leverte fem album.

SKULLE LEVERE FEM ALBUM - BLE ETT: Rita Ora fikk bare gitt ut debutalbumet «Ora» før det ble ord mot ord i rettssalen mellom hun og plateselskapet. Foto: Doug Peters/EMPICS

I 2012 kom debutalbumet hennes «Ora», som også ble det eneste og siste albumet hun ga ut på Roc Nation.

Det ble nemlig begynnelsen på slutten og et iskaldt forhold til Jay-Zs plateselskap.

Ord mot ord

Da Ora i 2015 la inn et søksmål mot eget plateselskap, hevdet hun at hun hadde produsert et nytt album, men at Roc Nation hadde avvist det og ikke ville utgi albumet, fordi de heller prioriterte andre artister.

På sin side mente Roc Nation at de med generøs hånd hadde finansiert det andre albumet og ville etter søksmålet ha tilbake pengene, skriver Daily Mail.

TØFT: – Jeg vet ikke om deprimert er riktig å si, men jeg var definitivt redd, sier Ora til Daily Star om kampen mot plateselskapet eid av Jay-Z. Foto: Doug Peters/EMPICS

Ora på sin side ville løses fra kontrakten med plateselskapet, men den juridiske kampen fortsatte og sangerinnen fikk ikke mulighet til å lage ny musikk på hele fem år.

– Jeg var definitivt litt bekymret og ja, jeg fryktet for livet mitt, fordi dette er livet mitt. Musikk er alt jeg kan, så for min del var jeg definitivt redd, forteller stjernen i et intervju med The Daily Star.

Andre-albumet kom sent, men ble en megasuksess

I mai 2016 kom partene til enighet, etter at plateselskapet hadde saksøkt Rita Ora for 2,4 millioner dollar, for at hun hadde brutt kontrakten og ikke levert det plateselskapet hadde krevd gjennom årene.

Måneden etter signerte hun med Atlantic Records og slapp sin første låt «Your Song», som ble en av Oras største suksesser. I 2018 kom albumet Phoenix - Oras første siden 2012.

LEVERTE VARENE: Straks den rettslige stridsøksen var begravd produserte Ora hit på hit - og ga til slutt ut det vellykkede andre-albumet, som ble fulgt opp av en stor verdensturné. Foto: Doug Peters/EMPICS

Mener artister må slutte å tie

Nå håper hun å inspirere andre, skremte musikere med sin historie.

– Det er mange artister som går gjennom den samme dritten hele tiden, men de tør rett og slett ikke snakke om det fordi de er redde eller de har ikke lov eller en kontrakt sier at de ikke kan, forteller artisten og legger til:

– Jeg tror tidene endres - hvis du går gjennom dritt så må du bare snakke om det.

Nå jobber hun døgnet rundt for å promotere det meget sene andre-albumet, men ifølge Ora kan ny musikk komme allerede neste år.

