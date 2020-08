«Riverdale»-stjernen Lili Reinhart om den tøffe tiden: – Trodde jeg skulle dø

Skuespilleren sliter med depresjoner.

Nylig åpnet «Riverdale»-stjernen Lili Reinhart (23) opp om sin mentale helse i et intervju med Refinery 29.

Der forteller hun blant annet åpenhjertig om at hun i perioder sliter med depresjoner – og at hun på et tidspunkt følte hun befant seg i «en sort tunnel som aldri tok slutt».

– Jeg kunne ikke se lyset. Jeg trodde jeg skulle dø. Det var tøft, forteller 23-åringen ærlig.

Emosjonell tid

Skuespilleren forteller videre at koronakrisen har ført til at hun for første gang på flere år har hatt tid til å stoppe opp og prosessere de store livsendringene hun har gått gjennom.

Samtidig forteller hun at de siste månedene trolig har vært de meste emosjonelle månedene i livet hennes.

– Terapeuten min sier at kroppen min går gjennom en «kjærlighets-avvenning». Du er vant til en utveksling av lykkelige kjemikalier mellom deg og personen du er med. I perioder av livet har jeg lagt fra meg all stolthet og sagt: «Elsk meg. Vær så snill, bare ta bort smerten for en dag, et sekund, en time», så jeg kan føle meg bra igjen, sier hun.

Raser over medieoppslag

Ovennevnte utsagn har flere tolket som en indirekte kommentar fra Reinhart om forholdet til Cole Sprouse (28).

BRUDD: Reinhart og Sprouse møttes på «Riverdale»-settet, og var et par i tre år før forholdet skal ha tatt slutt. Foto: NTB Scanpix

Reinhart og Sprouse spiller kjæresteparet Betty og Jughead i Netflix-serien «Riverdale», og utviklet også et forhold i virkeligheten. Tidligere i år skal de ha gått hver til sitt etter tre år, men ingen av dem har kommentert bruddet offentlig.

Det at flere medier har sitert Refinery 29-intervjuet og vinklet på at Lili Reinhart «endelig kommenterer bruddet» reagerer hun kraftig på i en serie med Twitter-innlegg.

«Sitater fra mitt nyeste intervju handler ikke om et «brudd». De handler om depresjonen jeg har følt på de siste månedene. Jeg er lei av at folk tar ord ut av kontekst og setter sammen en egen sak for «clickbait»», skriver hun i det første innlegget.

Videre følger hun opp med følgende kommentar:

«Jeg ville aldri snakket så åpent om noe så personlig som et brudd. Det er utrolig privat. Jeg adresserte depresjonen min».

Privat avsløring

Reinhart og Sprouse har som nevnt ikke kommentert bruddet, men flere amerikanske medier, deriblant E! News, hevder å ha fått bruddet bekreftet fra «troverdige kilder».

Eks-paret har imidlertid en forhistorie med å finne tilbake til hverandre, så det kan fort hende de gjør det igjen.

Eventuelt er Reinhart også åpen for å finne kjærligheten med en kvinne. Det avslørte hun på Instagram tidligere i år.

BISEKSUELL: Lili Reinhart avslørte på Instagram i juni at hun tiltrekkes av begge kjønn. Foto: Skjermdump fra Instagram

«Selv om jeg aldri har sagt det offentlig tidligere, er jeg en stolt, biseksuell kvinne», skrev hun blant annet i et innlegg på Instagrams historiefunksjon der hun oppfordret følgerne sine til å delta på en #Black Lives Matter-demonstrasjon.