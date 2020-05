Robbie Williams får sexforbud fra kona under koronakrisen

Derfor fikk han sexforbud av kona.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Naturlig nok påvirker koronakrisen også parforhold, ettersom mange tilbringer langt mer tid sammen enn de er vant til nå som folk oppfordres til å holde seg hjemme.

Kona til Robbie Williams (46), Ayda Field (41), har selv en teori på hvordan parforhold blir påvirket av pandemien:

– Jeg føler at det kommer til å bli mange babyer og mange skilsmisser i isolasjon. Du kommer enten til å ha mye sex med partneren din, eller så hater du dem, sier hun i en fersk episode av podkasten «(Staying) At Home With The Williamses», som hun har med ektemannen, skriver Hello.

Trolig ser ikke Field for seg verken baby eller skilsmisse, så løsningen har dermed blitt en ting midt imellom.

– Jeg tror vi har funnet en fin balanse ved å ikke gjøre noe av det. Ikke noe sex, og ikke noe krangling, sa hun.

Dermed blir det ikke noe moro under lakenet for Robbie Williams med det første, ettersom kona har innført sexnekt.

– Jeg blir gal

Koronarestriksjonene er fortsatt strenge i mange land, inkludert her til lands hvor myndighetene sakte, men sikkert nå har gått inn for å åpne samfunnet gradvis igjen.

De siste månedene har flere kjente profiler fått høre det dersom de bryter disse restriksjonene, og sist ut er Kardashian-klanen - som tidligere denne uken markerte bursdagen til Scott Disick (37) med en liten familiefeiring.

Den berømte realityfamilien delte naturligvis bilder fra feiringen, og det tok ikke lang tid før fansen kritiserte dem for å bryte reglene om å unngå store samlinger av mennesker. Da slo Khloé Kardashian (35) hardt tilbake.

I kommentarfeltet under bildene hun delte på Instagram forsikrer hun om at de fulgte reglene, ifølge Daily Mail:

«Vi vet at alle har vært i karantene, og det er mindre enn ti mennesker her sammen med oss. Det er det myndighetene sier at er greit i staten California. Jeg prøver ikke å være frekk, men jeg blir gal av at folk oppfører seg som om de vet alt. Selvfølgelig vil vi beskytte oss selv», skriver 35-åringen.

Videre legger Khloé til at de er opptatt av å holde både seg selv og barna sine friske.

Bekrefter ny kjæreste

Skuespiller Nina Dobrev (31) har også skapt overskrifter det siste døgnet. Natt til fredag norsk tid delte hun nemlig et bilde på Instagram som flere tolker som en bekreftelse på at hun har funnet lykken med snowboarder Shaun White (33).

Romanseryktene mellom Nina Dobrev og Shaun White startet allerede i mars.

Ifølge Just Jared ble Dobrev og White først koblet til hverandre i mars, og siden har fansen ventet på at duoen skulle bli «Instagram-official», noe de nå tilsynelatende er.

Både Dobrev og White har delt bilder og video fra en hårklipp, der førstnevnte går løs på snowboard-stjernens hårmanke, som har vokst kraftig under koronakrisen.

«Legger til på CV-en: Frisør», skriver Dobrev til sitt innlegg.

«Frisøren min ville ikke, så hun gjorde det», skriver White.

