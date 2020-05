Robbie Williams og Ayda Field i koronakrise: - Vi har store familieproblemer

- Jeg var livredd hver dag, forteller Ayda Field.

I podkasten «At home with the Williamses», som Robbie Williams og Ayda Field har sammen, åpner ekteparet opp om en familiekrise de er for tiden befinner seg i.

Helt siden de strenge koronarestriksjonene ble iverksatt over hele verden, har verken Williams eller Field fått muligheten til å besøke foreldrene sine.

Det uroer dem begge.

Alvorlig kreftsykdom

I et intervju med ITV’s Loose Women i fjor kunne den britiske «X Factor»-dommeren fortelle om at moren nylig hadde fått påvist Parkinson og Lupus, og slet med et svært dårlig immunforsvar.

I podkasten forteller Field at sykdomsforløpet til moren er blitt verre. Siden januar har hun kjempet mot en livmorhalskreft i fase to, som gjør at hun må på sykehus daglig for behandling.

Med et allerede nedsatt immunforsvar, er Field svært bekymret for at moren skal bli smittet av korona.

- Da pandemien først rammet ble jeg veldig urolig fordi mamma med Lupus, Parkinson og kreft i en alder av 70 år, er svært utsatt. I tillegg måtte hun på sykehuset hver dag for behandling. Jeg var livredd hver dag og tenkte: Er det her det ender? sier Field i podkasten, gjengitt av Daily Star.

Mer sykdom

På grunn av de strenge smittervernsreglene, har ikke Field fått besøkt moren sin siden koronautbruddet. Det har heller ikke Robbie Williams, som deler flere av de samme bekymringene.

I et nylig intervju med The Mirror fortalte Williams at han for tiden lever i redsel og panikk etter at også faren hans har fått diagnosen Parkinsons sykdom.

- Vi har store familieproblemer nå. Pappa har Parkinson og svigermor har blitt alvorlig syk, og vi kan ikke reise å besøke dem. Pappa bor flere mil unna, fortalte han og la til:

- Mamma er snart 80 år og lever i isolasjon. Jeg kan se hvordan dette også tærer på henne.

Gift i 10 år

Robbie Williams og Ayda Field har gjort stor suksess på hver sin side.

Williams med sin artistkarriere og Field som har vært å sett i en rekke film- og TV-serier. Hun er kanskje mest kjent som dommer i den britiske versjonen av «X Factor» de siste årene.

I 2010 giftet de seg, og sammen har de fire barn.

På Instagram deler de hyppig fra sin hverdag.