Robert F. Kennedys barnebarn (22) døde av overdose

Saoirse Kennedy Hill (22), barnebarnet til Robert F. Kennedy, døde av en overdose.

NEW YORK (Nettavisen): Den 22 år gamle kvinnen døde 1. august i år, men først på fredag ble dødsårsaken offentliggjort, melder CNN.

Den 22 år gamle kvinnen døde av en såkalt utilsiktet overdose.

Obduksjonen viste at hun hadde spor av både metadon, alkohol og en blanding av reseptbelagte medisiner i blodet, ifølge NY Post.

Her blir moren til Saoirse Kennedy Hill, Courtney Kennedy Hill (midten) hjulpet ned kirketrappen i forbindelse med datterens begravelse 5. august i pr. Til venstre ser man Maria Shriver, mens Sydney Lawford McKelvy er til høyre. Foto: David L Ryan/The Boston Globe via AP, Poo

Saoirse Kennedy Hill ble funnet etter at politiet kom til Kennedy-familiens hjem i Hyannis Port, Massachusetts ved 02.30-tiden 1. august i år.

Den 22 år gamle kvinnen ble erklært død på Cape Cod Hospital klokken 03.14 samme natt.

Saoirse Kennedy Hill var datteren til Courtney Kennedy Hill, som er ett av elleve barn som Robert F. Kennedy fikk med kona Ethel Kennedy.

- Slet med depresjon

Ifølge CNN hadde Saoirse Kennedy Hill slitt med depresjon.

- Min depresjon slo rot i begynnelsen av årene på ungdomsskolen og det vil forbli med meg resten av livet. Selv om jeg for det meste var et lykkelig barn, fikk jeg anfall av dyp sorg som føltes som en tung kampestein på mitt bryst, skrev hun i en kronikk i skoleavisen i februar 2016.

Robert F. Kennedy ble skutt på et restaurantkjøkken

Bestefaren, Robert «Bobby» Francis Kennedy, var utdannet jurist, og begynte sin politiske karriere på 1950-tallet ved å lede broren John F. Kennedys (JFK) kampanje til senatet. I 1960 vant JFK presidentvalget og gjorde Bobby Kennedy til sin justisminister og rådgiver.

Her er Robert Kennedy sammen med daværende senator, og senere president, John F. Kennedy, i februar 1957 Foto: (c) Underwood & Underwood/corbis

Etter drapet på JFK fortsatte Bobby Kennedy som justisminister fram til 1964. I november 1964 ble han valgt som senator for delstaten New York. I mars 1968 meldte han seg som presidentkandidat, og 5. juni 1968 ble han skutt på et restaurantkjøkken i Los Angeles, og døde av skadene dagen etter, 42 år gammel.

Bobby Kennedy var gift med Ethel Shakel. Paret fikk elleve barn. Den yngste, Rory, ble født etter Kennedys død.

«Kennedy-forbannelsen»

Kennedy-familien har opp igjennom årene opplevd en rekke tragiske hendelser, noe som har gitt opphav til forestillingen om en forbannelse over slekten.

* 1941: Joseph og Rose Kennedy lar sin psykisk utviklingshemmede datter Rosemary lobotomere i et forsøk på bedre hennes tilstand. Isteden tilbringer hun resten av livet på en institusjon. Hun dør i 2005.

* 1944: Joseph Kennedy jr. dør i et flykrasj over Den engelske kanal under andre verdenskrig, 29 år gammel.

* 1948: Kathleen Kennedy Cavendish, Josephs søster, dør i en flyulykke i Frankrike, 28 år gammel.

* 1963: USAs president John F. Kennedy blir skutt og drept under en bilkortesje i Dallas, 46 år gammel.

* 1968: En annen bror, senator Robert Kennedy, blir skutt og drept under et valgmøte i Los Angeles, 42 år gammel.

* 1969: En tredje bror, den nå avdøde Edward Kennedy, overlever en bilulykke hvor hans passasjer omkommer. Han forlater stedet uten å varsle om ulykken. Hendelsen hefter ved ham resten av hans politiske karriere.

* 1984: David Kennedy, sønn av Robert, dør av en overdose heroin, 28 år gammel.

* 1997: Hans bror Michael Kennedy dør 39 år gammel i en skiulykke.

* 1999: John F. Kennedy jr. er involvert i en flyulykke sammen med sin kone og hennes søster. Alle tre omkommer.

Kilde: NTB

(Nettavisen/NTB)