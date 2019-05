Robert Pattinson blir den nye «Batman»

«Twilight»-skuespilleren blir den nye Bruce Wayne i den neste Batman-filmen, «The Batman».

Flere utenlandske medier, deriblant Variety melder at Robert Pattinson er bekreftet til å portrettere den anerkjente superhelten. Ifølge nettstedet IGN sto valget mellom Pattinson og en annen britisk skuespiller, Nicholas Hoult.

Pattinson er for mange kjent som vampyren Edward Cullen i filmene «Twilight», der han spilte mot Kristen Stewart. Nå blir han altså Batman i ikke mindre enn tre filmer, ifølge Deadline.

Delte meninger

Fansen har delte meninger om at Twilight-skuespilleren nå har fått rollen som Bruce Wayne. Flere mener at Pattinson kommer til å gjøre det bra som Batman, og at de som ikke liker at han har fått rollen må slutte å dømme han fra Twilight-filmene.

- Robert Pattinson kommer til å spille Batman og ikke Edward Cullen. Folk som dømmer han har sikkert ikke sett noen av filmene hans utenom Twilight. Han er en fin skuespiller og fortjener en sjanse! skriver en bruker på Twitter.

- DC har mistet det

Andre mener derimot at skuespilleren ikke er det rette valget for superhelten.

- Robert Pattinson er den nye Batman? Hva søren er dette? Dette er latterlig. Jeg skal ikke se dette drittet med Twilight-fans. DC har mistet det. Skriver en annen bruker.

Fansens delte meninger til tross, i 2021 vil, ifølge Variety, den første filmen komme på kino. Regissøren er Matt Reeves, som også har stått bak de to siste «Planet of the Apes»-filmene.