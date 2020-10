Robert Redford i sorg: Mistet sønnen

– Jamie var en elsket sønn, ektemann og far, sier en talsperson for Redford.

James Redford, sønnen til den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Robert Redford (84), er død.

Han ble 58 år gammel.

«Jamie døde i dag. Vi er hjerteknust», skrev James Redfords kone, Kyle Redford, på Twitter fredag.

Hun fortsetter:

«Han levde et vakkert, meningsfylt liv, og var elsket av mange. Han vil bli dypt savnet. Som kona hans gjennom 32 år, er jeg mest takknemlig for de to barna vi oppdro sammen. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten dem de siste to årene».

James etterlater seg kona Kyle og deres to barn, Dylan og Lena.

– Sorgen er umålelig

Faren, Robert Redford «sørger med familien, og ber om at privatlivet respekteres gjennom denne tøffe tiden», sier talsperson Cindi Berger til People.

– Sorgen er umålelig når man mister et barn. Jamie var en elsket sønn, ektemann og far. Arven hans lever gjennom barna hans, kunst, film og lidenskapen for å ta vare på miljøet, sier Berger.

DØD: James Redford gikk bort i sitt eget hjem fredag, 58 år gammel. Foto: NTB

Hadde kreft

Ifølge The Salt Lake Tribune gikk James Redford bort i familiens hjem i California. Han hadde gallekreft i leveren.

Ifølge avisen ble han diagnostisert i november mens han ventet på levertransplantasjon.

James var en av Robert Redfords fire barn. Også han gikk inn i filmbransjen, som sin far. 58-åringen lagde dokumentarer, og var også klimaaktivist.

