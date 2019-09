Robin (23) spiste og drakk seg til gigantgjeld: - Jeg gikk gjennom en vanskelig periode

Ingen banker ville hjelpe 23 år gamle Robin Pettersen med refinansiering.

I kveldens episode av «Luksusfellen» tar økonomene Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange turen til Tønsberg for å hjelpe Robin Pettersen (23) med økonomien.

De siste to årene har ting gått litt over stokk og stein for 23-åringen som egentlig er fra Kirkenes. For tre år siden flyttet Pettersen til Tønsberg for å jobbe som snekker, men fristelsene byen hadde å by på ble rett og slett for store.

Omtrent hver eneste helg var den daværende 22-åringen på byen. Og stadig fant han på sprell med kompisene sine. På to år hadde Pettersen brukt over 136.644 kroner på øl og snus, og over 182.000 kroner på McDonalds og annen hurtigmat. På de to årene hadde han konsumert 1170 halvlitere (som tilsvarer 17 halvlitere per helg).

- For litt over tre år siden gikk jeg gjennom en ganske vanskelig periode i livet mitt. Penger var ikke et tema i en periode som varte i over ett år, forteller Pettersen til Nettavisen.

Etter hvert som gjelden ble høyere fikk Pettersen problemer med å betale andre regninger, og slik vokste det økonomiske problemet seg større. 23-åringen så derfor ingen annen utvei enn å kontakte «Luksusfellen».

BLIR KONFRONTERT: Robin Pettersen blir konfrontert med sin egen pengebruk av forbrukerøkonom Lene Drange. Foto: TV3

Flere hundre tusen i gjeld

Da «Luksusfellen» kommer på besøk finner de ut at Robin Pettersen har en totalgjeld på 369.820 kroner.

Pettersen forteller at han hadde en formening om hvor stor gjelden hans var, men ikke at forbruket hans var så ekstremt.

- Konfrontasjonen gikk veldig inn på meg. Det var tøft å høre, men det var noe jeg trengte for å forstå alvoret, forteller Pettersen til Nettavisen.

Se klippet øverst i saken!

Fikk ikke til noen avtale

Det enorme forbruket til Pettersen, sammen med gjelden, gjorde det svært vanskelig for økonomene å få til en nedbetalingsplan med banken. Dette er Pettersen svært skuffet over i dag.

- Jeg hadde håpet på at ekspertene hadde funnet en bedre løsning på problemet. Det jeg fikk hjelp til var råd om hvordan jeg skulle bruke pengene mine fremover, sier Pettersen.

Ifølge Pettersen går det heldigvis bedre med økonomien i dag, men innrømmer at han fremdeles har et anstrengt forhold til penger.

- Jeg har klart å følge budsjettet til tider, men noen måneder kan være vanskeligere enn andre, sier han og legger til at han har forsøkt å følge rådene så gått han kan.

Han fikk også streng beskjed om å slutte å snuse, noe han innrømmer at han foreløpig ikke har klart å gjøre.

«Luksusfellen» går på TV3 onsdag 20.30.