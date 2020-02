«Robinson-ekspedisjonen» er tilbake

- Etter fire års fravær fra norske skjermer vender et av verdens største og lengstlevende reality-konsepter «hjem» til TV3 og Viaplay, skriver kanalen i en pressemelding.

Kunne du tenkt deg å reise ut til en øde øy i Stillehavet og kun overleve på det som finnes i naturen?

Nå har du muligheten.

I en pressemelding fra TV3 og Viaplay søker de nå etter nye deltakere i den kommende sesongen av «Robinson-ekspedisjonen». I dag åpner de for søknader fra konkurranselystne nordmenn som ikke lar seg skremme av lite mat, tropisk klima og beinharde konkurranser.

- Vi er stolte over å ta verdens største reality-suksess tilbake til norske seere og til NENT Group der det hører hjemme. Mange av oss vokste opp med «Robinson-ekspedisjonen» på slutten av 90- og starten av 2000-tallet, aier programansvarlig i Nordic Entertainment Group (som eier TV3 og Viaplay), Christian Holst Meinseth, i pressemeldingen.

Han er sikker på at konseptet kan lokke seerne til skjermen mer enn 20 år etter det først ble lansert i Norge.

– Det er et kjent og kjært program som har enorm historisk verdi for TV3, og vi har stor tro på at en ny og moderne versjon av «Robinson» vil finne både nye og gamle seere på TV3 og Viaplay, sier Holst Meinseth.

Det er fire år siden TV-programmet sist gikk på TV med Christer Falck som programleder. Han var selv med i realitykonseptet i den første sesongen i 1999 og stakk av med premiepotten på 250.000 kroner.

I ettertid har TV-programmet vært starten på karrieren til flere profilerte folk i dag. Blant andre tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi, som var med i den 15 sesongen i 2015.