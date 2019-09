Rockelegenden Eddie Money er død

Musikkartisten ble 70 år gammel.

Money var ikke bare rockeartist, men gjorde også stor suksess som låtskriver. Han skrev blant annet sangene «Baby Hold On», «Two Tickets to Paradise», «Shakin» og «Take Me Home Tonight» på 1980-tallet.

- Money-familien må dessverre meddele at Eddie gikk bort fredfullt tidlig på morningen. Det er med sorg vi sier farvel til en flott ektemann og far. Vi er takknemlige for at han vil leve evig på grunn av musikken hans, sier familien i en uttalelse, ifølge Variety.

Han var med i flere musikkvideoer på MTV i de «gyldne årene» for musikkanalen på 80-tallet, og i løpet av karrieren ga han ut 11 album, skriver Variety.

Det ble nylig kjent at Money hadde blitt diagnostisert med kreft.