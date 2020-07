Roger drømte om storlaks - fikk noe helt annet på kroken

Roger Johansen fra Namsos, var i dag på en av sine vanlige fisketurer i elva Bjøra. Selv om Johansen drømmer om storlaksen, så var det noe helt annet som tok flua til fiskeren denne gangen.

Det er ikke uvanlig for en fisker å få rare ting på kroken, enten om man setter seg fast i bunn å tar med noe spennende derfra, eller om man kaster ut og at en fugl tror agnet er mat til seg selv. Men Johansen sin bever er ikke noe hverdagskost for en fisker. Beveren er et kraftig og et sterkt dyr som kan by på sine utfordringer når man får det inn til land, skriver Fiskeavisen.

Johansen fisker på det som lokalt kalles for «Kongevaldet», et vald som er ved Røttesmo og Glømmen. Fiskeren hadde i dag bestemt seg for å fiske med litt lettere utstyr etter laksen, derfor hadde han tatt frem sin fluestang i klasse 7/8 med en tubeflue i enden.

Han la plutselig merke til at han fikk besøk i elva, en bever kom sigende. Roger tenkte at denne ville vel skygge banen ganske så raskt, men slik skulle det ikke gå.

– Beveren glir over snøret, og jeg tenkte at jeg bare skulle vente til den hadde passert. Men slik skulle det ikke gå, forteller Johansen til Fiskeavisen.

Snøret blir hengene etter beveren. Roger avventer hele situasjonen, for at snøret skulle komme fritt av dyret. Snøret er som limt fast i beveren. Til slutt når den enden av snøret, slik at kroken blir sittende under dyret. Da kommer det et vanvittig utras, den drar ut over 200 meter av backingen.

«FISK»: Det ble en skikkelig drakamp da beveren fikk tak i agnet. Foto: (Fiskeavisen)

– Jeg må løpe med dyret nedover elva, for å at ikke alt det som er av snøre på snella skulle forsvinne, da hadde jo det stakkars dyret måtte dra på sena resten av livet, forteller Johansen.

Roger blir stående å «kjøre» bever i nesten en time. I perioder er beveren på land, den er tydelig sliten etter basketaket. Etter hvert får han inn så mye av snøret, at det bare er fortommen igjen. Nå måtte han prøve å få løs dyret. Det var ikke så enkelt som det var sagt, for med 0.37 fortom og en treblekrok, var det hverken bare å nappe av fortommen eller rykke ut kroken.

Til slutt er det kroken som gir seg, den retter seg ut, og slipper taket på beveren.

Da svømmer en lykkelig bever ned i vannet, fiskeren står tilbake med en tubeflue med skikkelig lukt av bever.

TUNG: Beveren var fryktelig tung, men etter hvert slapp dyret seg løs fra kroken. Foto: (Fiskeavisen)

Roger Johansen flytter seg senere lengre ned i elva, der han på nytt får et skikkelig utras. Heldigvis for fiskeren så var det en laks på 6 kg denne gangen.

