Røk ut av «Skal vi danse»

Nå er det bare åtte kjendiser igjen i TV 2s dansekonkurranse.

Kampen om å vinne årets utgave av «Skal vi danse» tilspisser seg, og lørdag må nok en kjendis forlate parketten.

Denne gangen ble det Synnøve Skarbø (49) som trakk det korteste strået og med det må sette danseskoene på hylla for godt. Skarbø tapte i årets første danseduell, der det sto mellom henne og Siri Kristiansen (42).

- Jeg er lei meg, men jeg har lyst til å si at jeg elsker han her, og at jeg vil takke han for en fantastisk tid, sa en skuffet Skarbø og gav Santino en klem.

Kristiansen var fornøyd med å vinne duellen, men viste seg også som en vinner med sympati overfor konkurrenten.

- Jeg kommer til å savne Synnøve og Santino helt vilt mye. Det blir kjedeligere på dansesenteret nå, sa Kristiansen.

Viktige øyeblikk i livet

Denne uken danset kjendisene om øyeblikk de aldri glemmer, og det var en god blanding av inspirerende, triste, fine og morsomme øyeblikk på «Skal vi danse»-parketten.

Birgit Skarstein (31) danset om vendepunktet etter deltakelsen i tv-programmet «Ingen Grenser». Opplevelsen fikk 31-åringen til å innse sine egne begrensninger men fortsatt se lyst på livet etter den fatale ulykken som førte til at hun ble lam fra livet og ned da hun var bare 19 år gammel. Opptredenen til paret gikk rett hjem hos dommerne som belønnet Skarstein og hennes dansepartner med til sammen 35 poeng. 31-åringen fikk til og med sin første 10-er av dommerne.

Marte Bratberg (31) forteller på sin side om hvordan hun endte opp i radio og der hun er i dag, mens Thomas Alsgaard (48) viet dansen til sin store kjærlighet, kona Rønnaug (43).

TV-programlederen gjorde ikke sin beste opptreden. Ifølge dommer Egor Filipenko var 31-åringen «litt stresset, rett og slett», og det endte med en poengsum på til sammen 27 poeng. Alsgaard og hans dansepartner Rikke Lund fikk også 27 poeng fra dommerne.

Michael Andreassen (48) valgte å dele historien om da hemmeligheten om at han var alkoholiker ble kjent for alle de rundt ham. Andreassen kollapset en dag på jobb, og ble innlagt til avrusning. Dette ble starten på et nytt og bedre liv. Til tross for det mørke bakteppet til kveldens dans, slo 48-åringen seg virkelig løs og belønnet han og hans dansepartner med 36 poeng.

Agnete Husebye (24) formidlet forholdet til moren gjennom dansen. Hun fikk kreft da Youtuberen gikk på barneskolen, men overlevde heldigvis. I dag har de to et svært nært forhold, noe Husebye altså ønsket å formidle gjennom dans.

Den unge influenseren gjorde en god opptreden som ble belønnet med 32 poeng, og ny personlig rekord hittil i konkurransen for 24-åringen.

Siri Kristiansen (42) valgte å danse om opplevelsen hun fikk da hun sto på standup-scenen for aller første gang, mens Andreas Wahl (37) danset om sommeren han aldri glemmer.

Siri Kristiansen og Tarjei Svalastog kom seg videre med et nødskrik etter årets første danseduell. Foto: Thomas Andersen (TV 2)

Dansen til Kristiansen gikk dessverre for henne og dansepartner Tarjei Svalastog, ikke hjem hos dommerne. Hun fikk tilbakemeldinger om å øve mer på teknikken, og hun fikk kveldens dårligste poengsum på magre 26 poeng.

Wahl og hans dansepartner hadde imidlertid god grunn til å smile etter sin opptreden, siden de fikk hele 36 poeng fra dommerne.

Den tidligere «Love Island»-deltakeren Nate Kahungu (24) fortalte om den vanskelige overgangen da han flyttet fra Kongo til Norge. 24-åringen ble en mobber, og en person han ikke likte. I tenåringene tok han derfor et kraftig oppgjør med seg selv, og la tiden som en som mobbet andre bak seg. Det kunne også se ut som at han tok et «oppgjør» med seg selv på dansegulvet, fordi han fikk sterke 35 poeng for det han og dansepartneren viste fram.

Synnøve Skarbø (49) danset på sin side om redningen ut av en fødselsdepresjon: Rydding. Den populære programlederen danset for dattera, skrev hun på Instagram:

Det ble imidlertid ikke veldig «ryddig» på gulvet lørdag kveld, og dommerne ga henne og dansepartner Santino Mirenna 29 poeng. Kvelden ble også skuffende til slutt, siden paret røk ut av konkurransen etter en duell mot Siri Kristiansen og Tarjei Svalastog.

Åtte kjendiser igjen

Nå er det altså åtte kjendiser igjen i den populære dansekonkurransen, og finalen nærmer seg med stormskritt.

Om bare to måneder kan en av kjendisene heve pokalen over hodet og juble over seieren, men ikke alle kan vinne.

Forrige uke måtte en tårevåt Kristin Gjelsvik (34) forlate dansekonkurransen, og i ukene før måtte Fred Buljo (32) og Øystein Lihaug Solberg (24) legge danseskoene på hylla.