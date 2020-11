Røk ut halvveis i konkurransen, nå står de i finalen: – Følte litt på om det var riktig

Lørdag skal årets «Skal vi danse»-vinner kåres, og en av de to finalistene har allerede opplevd å bli sendt hjem. Konkurrenten tror konspirasjons­teori er grunnen til kritikken

Halvveis inn i «Skal vi danse», i uke syv, ble det Nate Kahungu og Helene Spilling som måtte reise hjem etter å ha tapt i danseduell mot Michael Andreassen og Ewa Trela.

Men kort tid etter at avskjeden var et faktum, tikket det inn meldinger til TV 2 fra seere som hadde opplevd at de ikke kunne stemme på sin favoritt under danseduellen. Kanalen undersøkte problemet, og fant ut at systemet ble overbelastet og at flere stemmer derfor ikke hadde kommet inn. Dermed fikk Kahungu likevel fortsette i «Skal vi danse».

Siden har den tidligere «Love Island»-deltakeren danset seg trygt og stødig gjennom program etter program, og førstkommende lørdag står han og Spilling i finalen mot Andreas Wahl og Mai Mentzoni - der en vinner skal bli kåret.

Forstår kritikerne til en viss grad

At Kahungu og Spilling fikk fortsette i dansekonkurransen, har flere hatt en mening om. Både på godt og vondt.

Også danseparet selv lurte på om det var rett til å begynne med, før sjokket hadde lagt seg.

– Jeg følte litt på det da vi kom inn igjen, om det var riktig, og hva de andre konkurrentene egentlig tenkte om det. Men så synes jeg Nate fortjente den sjansen, og når man ser på hva vi har levert i etterkant så viser det bare at det var riktig at vi fikk komme inn igjen, forteller Spilling til Nettavisen.

– Også var det jo ikke sånn at vi røk ut og fikk komme inn igjen fordi noen heiet på oss og ville ha oss tilbake. Det var stemmetrøbbel, og vi startet jo programmet etter med samme poengsum som vi hadde i programmet før, så vi var fortsatt nederst og vi måtte fortsatt levere på samme måte som alle de andre i konkurransen, legger Nate Kahungu til.

Likevel kan de forstå at enkelte er kritiske til at de fikk bli, men erkjenner at det da er deilig å nå finalen.

– Jeg skjønner det, for de heier kanskje på noen andre. Men jeg er ikke typen til å sitte og dvele over negativitet fra andre mennesker. Selvfølgelig, det er litt deilig å stå i finalen og vise at jeg fortsatt er her, sier realityprofilen og ler.

Konspirasjonsteori

Kahungu og Spilling mener stemmetrøbbelet ble løst på best mulig måte av TV 2, og konkurrentene er enige.

– Hvis jeg hadde vært Nate og Helene og røket ut i en sending der man vet at spillereglene ikke har vært like for alle ... Det må være en utrolig kjip følelse. Så jeg synes produksjonen har gjort det på en veldig ryddig måte. De har blitt stemt frem som alle andre, forteller Mai Mentzoni.

Andreas Wahl tror det hele bygger på konspirasjonsteorier.

– I alle situasjoner der mange bryr seg, er det veldig åpent for konspirasjonsteorier. Og mange bryr seg om «Skal vi danse». Det har vært mye sånt, at noen blir favorisert, at dommerne har favoritter, alt mulig sånt. Man har veldig lyst til å finne en annen sammenheng enn den som faktisk er der. Og dette er en av de teoriene, sier Wahl til Nettavisen.

Selv har han og Mentzoni prøvd å styre unna slike teorier, og støtter TV 2 fullt ut i avgjørelsen om å la Kahungu og Spilling få fortsette i konkurransen etter at stemmer uteble.

– Vi har prøvd å drite litt i sånt. Det er ikke noe tvil om at TV 2 har lagt opp til et rettferdig stemmesystem, sier han.

