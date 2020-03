Romanseryktene har herjet. Nå svarer Harry Styles

Fansen er overbevist om at de to skal ha funnet en god tone.

Etter at de britiske popstjernene Harry Styles (26) og Adele Adkins (31) ble observert sammen på det fansen omtaler som «en romantisk ferietur», har romansespekulasjonene herjet.

Andre mente at dette også var et tegn på at de to kanskje jobbet med musikk sammen, og at det kunne være et nytt album på vei.

Les også: Adeles vekttap skaper oppstandelse

Men i et intervju med radioprogrammet Sirius XM med Howard Stern mandag denne uken tok Styles til ordet, og avkreftet de mange ryktene.

– Hver gang to musikere blir sett sammen så tror folk at de enten dater eller jobber med musikk sammen, uttalte Styles ganske oppgitt, ifølge Mirror.

SVÆRT POPULÆR: Harry Styles avbildet i London i februar foran en rekke nysgjerrige journalister. Foto: NTB Scanpix

– Vanskelig å finne kjærligheten

Hva de to artistene gjorde sammen på ferie sier Styles ingenting om, men uttrykker at det på generelt basis er vanskelig for en som er så kjent som han å få seg kjæreste og oppleve en «normal» forelskelse.

– Det handler om å finne en balanse. Man vil jo helst kunne date som normalt, men samtidig så vil man beskytte det slik at det kan bli så normalt som mulig, sier han og fortsetter:

– Jeg tror det handler mye om at man helst vil tilbringe så mye tid man kan sammen, slik at man blir ordentlig kjent med hverandre før man må håndtere alt det andre, sier han og referer til blant annet medieoppslag, rykter og hva fans eventuelt skulle mene.

Ifølge Harry Styles har han ingen i kikkerten for tiden.

Les også: «One Direction»-stjernen Harry Styles i stalkerdrama

Tøft brudd

Adele har så langt ikke kommentert romanseryktene.

Det siste halve året har den 31 år gamle sangeren imidlertid gått gjennom en tøff skilsmisse etter at det ble kjent at hun og ektemannen gjennom syv år, Simon Konecki, gikk hvert til sitt.

I ettertid har sangeren skapt oppsikt med uttalelser og bilder i sosiale medier med hint om at hun nå skal være over eksmannen.

SKILT: Adele og hennes tidligere ektemann Simon Konecki avbildet i fjor sommer. Foto: NTB Scanpix

– Jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg

I forbindelse med rapperen Drakes bursdagsfest i Los Angeles i slutten av oktober la Adele ut et bilde på Instagram av seg selv med kommentaren «Jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg».

Fansen tok dette som et tydelig tegn på at artisten har begynt å trene, og enkelte mente at hun jobber fram en «hevnkropp» etter bruddet med Konecki.

Den enorme stilforandringen har fått fansen til sperre opp øynene og til stadighet skaper stjernen overskrifter med sitt tilsynelatende vekttap.

Fra en Halloween-fest i regi av festplanleggeren Chantel Cohen dukket det opp ytterligere bilder som tydelig viser at Adele har endret figuren.

I en rød, leopardmønstret kjole er Adele kledd ut som Kaptein Krok: