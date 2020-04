Romanseryktene svirrer etter dette bildet: - Jeg er så takknemlig for at du ble født

Har Jessie J og Channing Tatum blitt kjærester igjen?

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Channing Tatum (40) og artist Jessie J (32) har ikke helt greid å bestemme seg for om de skal være kjærester eller ikke. De ble sammen høsten 2018, gjorde det slutt etter vel et år, ble sammen igjen en måned senere - men gjorde det slutt igjen nylig.

Eller?

Søndag fylte Tatum 40 år, og Jessie J delte da en veldig søt bursdagshilsen på sin Instagram-story. Litt vel søt om det er snakk om en eks-kjæreste du er ferdig med, vil mange kanskje mene - også fansen, så nå svirre romanseryktene på nytt.

«Gratulerer med 40-årsdagen til denne spesielle mannen her. Du er virkelig unik. Jeg er så takknemlig for at du ble født, og enda mer takknemlig for at vi møttes,» skriver Jessie J.

Foto: Jessie J Instagram

Sminkefri selfie

Salma Hayek har også fått mye oppmerksomhet på Instagram det siste døgnet, etter hun delte et sminkefritt bilde av seg selv.

53-åringen ser unektelig bra ut der hun ligger i rosa t-skjorte med påtrykket «grateful», altså «takknemlig», noe hun også gjentar i bildeteksten.

I kommentarfeltet får hun komplimenter for at hun ser naturlig og vakker ut, og flere spør etter hennes beste skjønnhetstips.

Hayek har valgt å isolere seg selv fullstendig under koronakrisen, og har oppfordret fansen til å gjøre det samme i flere Instagram-innlegg.