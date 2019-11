Ron Perlman (69) forlater kona etter 35 år. Observert med yngre kollega

Ryktene om utroskap og åpent forhold har svirret, og nå forlater Ron Perlman kona Opal.

Ron Perlman og smykkedesigneren Opal Perlman giftet seg på selveste Valentinsdagen i 1981, men 38 år og to barn senere er det altså slutt.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant TMZ, som skriver at separasjonsattesten ble levert inn allerede i mai. Nå søker altså Perlman om skilsmisse.

RINGREV I BRANSJEN: Ron Perlman har spilt i en rekke filmer og tv-serien siden gjennombruddet på 80-tallet. Nå får han oppmerksomhet for noe helt annet enn karrieren. Foto: NTB Scanpix

Skuespilleren med det karakteristiske utseendet er kjent fra filmer som «Hellboy» og tv-serien «Sons of Anarchy». Han fikk sitt gjennombrudd i 80-tallsserien «Beauty and the Beast» og har siden spilt i en rekke serier og filmer.

Skal ha et forhold til kollegaen

Det spekuleres nå i om grunnen til skilsmissen er en yngre skuespillerkollega av Perlman, nemlig Allison Dunbar.

Hun spilte mot Perlman i serien «StartUp» og driver også med burlesque-dansing på si, noe hun deler stadig vekk i sosiale medier.

Dunbar skal være i 40-årene, så om lag 30 år yngre enn Perlman. Det har likevel ikke hindret de to i å utvikle et tett vennskap, som nå skal ha gått over til å bli noe mer.

– Å si jeg er ekstatisk er en underdrivelse, skrev Dunbar da det ble avslørt at hun skulle spille i samme serie som Perlman, tilbake i januar 2018.

Les også: «Skal vi danse»-deltakeren tjener fett: – Det har vært noen hyggelige år

Kysset foran paparazzier

Skilsmissen kommer etter en turbulent tid for smykkedesigneren Opal og skuespiller-ektemannen Ron. Opal har blant annet blitt fotografert uten gifteringen på og ryktene har svirret om både et åpent forhold og utroskap.

I midten av mai ble nemlig Perlman og kollegaen Allison Dunbar observert kyssende etter en romantisk middag i Hollywood. Denne kjærlighetsaftenen skal ha funnet sted fem dager etter at Perlman leverte søknaden om separasjon.

De to har også blitt observert på tur med hundene sine og tilbringer tilsynelatende mye tid sammen. Flere har også bitt seg merke i en diger diamantring som Dunbar bærer på ringfingeren sin.

Det angivelige paret har også vært rause med å dele bilder av hverandre i sosiale medier.

Full forvirring om vennskapet til datteren

Forholdet har tidligere skapt forvirring, ettersom Perlmans datter Blake (35) over ett år før kysset ble fanget på bilde av en paparazzi, har hengt med både faren og Allison på middag.

– Elsker mine nye venner høyt, skrev Dunbar da hun delte bildet på Instagram den gang.

– Søsteren min! Så glad vi kan kombinere alle styrkene våre, skrev Blake Perlman den gang, i svar til det som nå kan bli hennes kommende stemor.

Les også: Pamela Andersons dristige bilder på Twitter skaper reaksjoner

Anonym tilværelse som burlesquedanser og skuespillerinne

Allison har til nå levd en relativt anonym tilværelse, til tross for at hun har serier som «Sopranos», «Bones» og «Modern Family». Hun har også vært med i serien «Single Parents» hvor hun spilte mot Brad Garrett, kjent fra «Alle elsker Raymond».

Det later ikke til at Rons kone Opal er den eneste som har blitt forlatt. I 2018 postet Allison en rekke bilder med en ukjent mann som hun stadig vekk var på reise og ute på middag med.

– Heldig mann til tross for dumskap og svakheter

I et intervju for under ett år siden, uttalte Perlman at hemmeligheten bak å forbli gift i Hollywood etter så mange år, er å si «Vet du, kjære - du har helt rett» ofte nok.

–Jeg er bare en veldig heldig mann med tanke på hvordan livet mitt har blitt. Jeg er fortsatt en heldig mann til tross for mye av min egen dumskap og mine svakheter.