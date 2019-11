Ronaldo avkrefter «nyheten» om giftermål

Det startet i ESPN og siden har «nyheten» spredt seg verden over. Men nå avkrefter Ronaldo det hele.

Cristiano Ronaldo (34) har vært kjæreste med den spanske modellen Georgina Rodriguez (25) i en årrekke – de to har datteren Alana Martina sammen.

Den store sportsnettsiden ESPN meldte nylig at paret hadde tatt forholdet til det neste nivået, og giftet seg under en hemmelig seremoni i Marokko – og siden har en lang rekke aviser og nettsteder fulgt på.

Les også: Cristiano Ronaldo kommenterer voldtekstanklagene: – Jeg var flau

Men representanter for Ronaldo forteller nå til TMZ at det ikke er hold i ryktene.

– Han har ikke giftet seg, er den utvetydige beskjeden.

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez deltok på MTV Europe Music Awards i begynnelsen av november 2019. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP (NTB Scanpix)

Rykter om både giftemål og forlovelse mellom de to har versert lenge, og det er kanskje bare et tidspørsmål før de smis i hymens lenker.

Ronaldo og Rodriguez møtte hverande i 2016, og fikk en datter sammen i 2017. Ronaldo har tre barn fra før av og familien blir ofte avbildet sammen.

Før Christiano Ronaldo ble koblet til spanske Georgina Rodriguez, var hun et relativt ukjent navn. Historien skal ha det til at Ronaldo traff Georgina første gang i VIP-området på et Dolce & Gabbana-arrangement i Madrid. Siden skal det ha godt slag i slag.

ESPN skal ha tatt utgangspunkt i en artikkel på den italienske nettsiden Novella 2000. Ronaldo spiller for tiden for den italienske klubben Juventus.