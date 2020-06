Ronaldos kjæreste setter fart på ryktemølla med dette bilde

Nå herjer spekulasjonene om fotballspilleren Cristiano Ronaldo og modellen Georgina Rodriguez.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Fra tid til annen har det versert rykter om at Cristiano Ronaldo og modellkjæresten Georgina Rodriguez skal ha forlovet seg. I fjor gikk ryktene så lenge med å hevde at paret skal ha giftet seg under en hemmelig seremoni i Marokko, at Ronaldo gjennom sin representant måtte avkrefte det hele.

- Han har ikke giftet seg, var den utvetydige beskjeden.

Likevel har det ulmet med spekulasjoner, og igjen setter ryktemølla fart. Denne gang etter at Rodriguez la ut et bilde av seg selv på Instagram søndag med det flere tolker som en forlovelsesring.

- Stor er den som kan skinne uten å måtte slukke lyset for andre, skriver hun på spansk til et bilde av seg selv der hun tilsynelatende stolt viser frem en diger diamantring på fingeren.

Ifølge Daily Mail har paret, som møtte hverandre i 2016 og har datteren Alana Martina sammen, foreløpig ikke besvart de mange spekulasjonene.

Kim Kardashian danker ut søsteren

Opptil flere ganger har realitystjernen Kylie Jenner blitt kåret til verdens yngste «self-made» milliardær. Nå får hun imidlertid konkurranse fra storesøster Kim Kardashian.

Mandag ble det nemlig kjent at Kim Kardashian offisielt fikk milliardærstatus etter at hun solgte 20 prosent av kosmetikkmerket KKW til sminkegiganten Coty til en svimlende sum på 200 millioner dollar.

Selskapet eier forøvrig også deler av selskapet til Kylie Jenner, og skal ifølge Daily Star ha det overordnede ansvaret for driften av salg av hud-, hår- og negleprodukter.

- Hun er en visjonær, en gründer, en mor, en filantrop og har gjennom sosiale medier en enestående evne til å kommunisere med mennesker i hele verden, sier Peter Hard, styreleder i Coty, i uttalelse.

Også Kardashian virker tilsynelatende svært fornøyd med avtalen.

- Dette samarbeidet vil gjøre at jeg kan fokusere mer på de kreative elementene som jeg er så lidenskapelig opptatt av, samtidig som jeg drar nytte av de formidable ressursene til Coty slik at jeg kan lansere produktene overalt i verden, sier Kardashian i en uttalelse.

I sosiale medier har det strømmet inn med gratulasjoner. Blant andre Kim Kardashian sin ektemann, Kanye West, tok seg tid til å hylle sin kone i en melding på Twitter.

- Jeg er så stolt av min vakre kone Kim Kardashian West som offisielt har blitt en milliardær. Du har stått gjennom de verste stormene og nå gir Gud styrke til deg og familien din, skriver han blant annet.

Skilsmisse etter 24 år

Andre det tilsynelatende ikke går så bra med om dagen er rapperen og musikkprodusenten Dr. Dre, eller André Romelle Young som han egentlig heter, og kona Nicole Young.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Fox News, Closer og nyhetsbyrået AP, har paret levert sin søknad om skilsmisse til retten i Los Angeles.

Ifølge flere utenlandske medier har ikke ekteparet noen form for ektepakt. Ifølge AP skal Young ha bedt om økonomisk støtte fra ektemannen.

Ifølge Forbes går Dr. Dre i dag god for rundt 800 millioner amerikanske dollar.

Paret, som giftet seg i 1996, har to barn sammen. Sønnen Truice på 23 år og datteren Truly på 19 år. Familien har foreløpig ikke kommet med en offentlig uttalelse.