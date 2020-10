Ronny Brede Aase og Tuva Fellman har blitt foreldre

P3-profilene fikk en liten jente.

Den store nyheten deler Aase (34) og Fellman (33) selv på sosiale medier mandag kveld.

- Nå er vi tre. Og jeg har aldri opplevd noe som kan måle seg. Aldri følt på sterke følelser. Hun kom til verden sist uke, etter nesten et døgn i fødsel, er noe av det Aase skriver på Instagram.

Overrasket Fellman

Paret avslørte selv i mai at de ventet barn sammen. Da Aase ut et bilde av seg og forloveden, som holdt et par små babysko. Fellman delte nyheten sammen med et bilde av en familiesykkel.

Ifølge TV 2 var det i parets egen podkast. «Karantene» at nyheten først ble røpet. Da skal Ronny Brede Aase tilsynelatende ha overrasket sin kjære med å avsløre at de venter barn.

Avstandsforhold

Ronny Brede Aase og Tuva Fellman hadde vært i et avstandsforhold i fem år da de i 2017 ble samboere i Oslo. Da hadde hun gått fra radiojobb i Trondheim til et vikariat som produsent i samfunnsmagasinet «Ekko» på P2, og begge jobbet med det i hovedstaden. Aase var i mange år kjent fra «P3morgen», men takket for seg i desember 2019. I fjor sommer avslørte også paret at de hadde forlovet seg.

- Ronny har spurt om vi skal gifte oss. Jeg svarte ja, skrev den tidligere Juntafil-programlederen på Instagram i juli.