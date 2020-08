– Jeg klarte ikke å legge tilliten min hos dem, sier den utslåtte deltakeren.

Spoileralarm! Denne artikkelen avslører hvem som ryker ut i dagens episode av «Paradise Hotel».

Mandag er det duket for den første parseremonien i sesong 13 av «Paradise Hotel», og det er en gjeng med spente deltakere som går ned trappen på hotellet i Mexico for å finne ut om de får bli værende på hotellet en uke til eller ei.

Cecilie Andrea Røising (22) er imidlertid ikke like spent som de andre, da hun er relativt klar for å reise hjem.

– I løpet av morgenen samme dag som parseremonien spurte jeg produksjonen om jeg kunne reise hjem. Det var et dårlig tidspunkt for meg å være med uansett, for jeg hadde så mye som skjedde hjemme, forteller Røising til Nettavisen.

Les også: Rett til sengs i første episode av «Paradise»

– Skal ryke med et smell

Røising hadde kjæreste da hun sjekket inn på luksushotellet i Mexico, avslørte hun overfor Se og Hør forrige uke.

Til Nettavisen forteller 22-åringen fra Sarpsborg at det var rart å dele seng med noen andre, og at hun etter en uke ville hjem til Norge. I og med at hun ikke fikk reise på dagtid, valgte hun å gå dit hun trodde hun hadde minst muligheter.

VILLE HJEM: Cecilie Andrea Røising sier til Nettavisen at hun var klar for å reise hjem allerede før parseremonien. Foto: Roy Darvik (NENT)

Under parseremonien stelte Cecilie Andrea Røising seg dermed bak Mohamed «Simo» Elh’babi (22), som allerede hadde Leni «Lex» Banel Aw Hagerup (20) bak seg. Der visste hun at hun ikke kom til å bli valgt, samtidig som hun hadde en plan om hva hun skulle gjøre da Elh’babi tok valget sitt.

– Jeg ville hjem uansett. Men hvis jeg skal ryke, skal jeg ryke med et smell, forteller hun.

Les også: Gjensyn med flere realitykjenninger i høstens «Paradise Hotel»: – Det var nå eller aldri

Avslørte taktikk

Og det kan vel trygt sies at Røising lagde en scene da hun skulle sjekke ut. Hun bestemte seg nemlig for å røpe taktikken til Elh’babi foran alle de andre på parseremonien.

Se hva Røising sier om spillet i videoen øverst i saken!

– Jeg visste jo alt, og jeg hadde planlagt alt nøye i hodet på forhånd, sånn at jeg alltid hadde et comeback på det han sa.

Det hun derimot ikke visste, var at ingen egentlig ville at hun skulle sjekke ut, slik hun hadde fått det for seg at de ville.

PARSEREMONI: Mohamed «Simo» Elh’babi måtte velge mellom Røising og Leni «Lex» Banel Aw Hagerup. Valget falt på sistnevnte. Foto: Viaplay

– Det er sykt sjokkerende å se at de faktisk ville ha meg der, for jeg var sikker på at de prøvde å få meg ut. Så før parseremonien kjente jeg på et sterkt hat. Jeg angrer ikke på det jeg sa nå, men jeg synes jo litt synd på dem for at jeg var så hard. Det er jo litt morsomt nå som jeg sitter og ser alt det hyggelige de sa om meg inne på hotellet, sier Røising og ler.

– Men jeg klarte ikke å legge tilliten min hos dem. Jeg stoler ikke på mange, og spesielt ikke der inne, legger hun til.

– Trodde jeg skulle drite på meg

Nå som tiden hennes er over på «Paradise Hotel», er Røising usikker på om hun skal se på resten av sesongen.

– Jeg er jo kjempelættis! Jeg ler så mye av meg selv når jeg ser meg selv. Og jeg ler av meg selv, ikke med. Jeg tar jo ikke meg selv så høytidelig. Så nå som jeg er ute er jeg usikker på hvor morsomt det blir, sier 22-åringen til Nettavisen og ler.

Men til tross for at hun hadde det gøy, merket altså Røising at tiden var inne for å reise hjem relativt raskt.

Les også Karl er en av Norges største på TikTok – slik fikk han det til

– Man blir helt gal der inne. Jeg fikk totalt sammenbrudd, tenkte på alt hjemme og ville bare dra, sier hun.

Samtidig var det enkelte ting inne på hotellet hun ikke taklet særlig bra. Nettavisen har tidligere omtalt hvordan Røising slet med å blant annet gå på do foran kameraene, noe som fort kunne blitt en uutholdelig situasjon for henne i lengden.

– Jeg trodde jeg skulle drite på meg på parseremonien, for jeg hadde ikke vært ordentlig på do. Jeg taklet veldig dårlig å ikke ha noe «personal space». Jeg kjenner jo meg selv, og vet at jeg ikke klarer å være så åpen på sånne ting, forteller hun.

Åpen for mer reality

Til tross for at hun i løpet av sin korte tid inne på hotellet klarte å stå for flere overskrifter, angrer ikke Røising på noe.

– Jeg har hatt det gøy, og ikke gjort noe jeg angrer på. Det som skjedde der og da var det jeg ville, sier hun.

22-åringen legger imidlertid ikke skjul på at hun er glad i å være på tv, og røper at hun blant annet kunne tenkt seg å være deltaker i for eksempel «Farmen» en gang i fremtiden.

– Reality som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel» er jævlig gøy, men det gir meg ingen utfordringer. Sånn sett likte jeg å være med på «71 grader nord», og jeg tror jeg hadde likt «Farmen». Jeg kommer jo aldri noe langt uansett, men jeg tilbyr både komedie og drama, sier hun håpefullt.

SLIPPER LÅT: Røising slipper en låt om «Paradise Hotel»-oppholdet, der hun blant annet disser flere av deltakerne. Foto: Roy Darvik (NENT)

Først skal hun imidlertid slippe en låt om opplevelsene hun har hatt inne på «Paradise Hotel».

– Den kommer ut klokken 12 i natt. Jeg satt hjemme og hørte på musikk en dag, kom på masse greier og tenkte at nå skal jeg faen meg lage en låt. Så det har blitt en «disstrack» om alt på «Paradise Hotel», sier Røising om sitt nye prosjekt.

– Jeg er ikke særlig flink til å synge, men teksten og hvordan den er laget er bra. Det blir fett, avslutter hun.