Røper detaljer fra frieriet: – Jeg begynte å grine med en gang

Jan Fredrik Karlsen gikk ned på kne på kjærestens bursdag.

Jan Fredrik Karlsen (47) er gjest i denne ukens episode av Nettavisen-podkasten «Schendis».

Episoden er fylt med alt fra historier om «Idol» til hva Karlsen ville gjort hvis ikke han hadde den jobben han har i dag, og 47-åringen letter også på sløret om forholdet til forloveden Janne Formoe (45) – som han fridde til i 2019.

Frieriet fant sted under Formoes bursdagsfeiring på hytta på Sørlandet, og ble en emosjonell affære.

– Jeg er veldig lettrørt, så jeg begynte å grine med en gang, sier Karlsen i episoden.

Se videoen øverst i saken for å høre hvordan hotellkongen Petter Stordalen satte sitt preg på frieriet!

Måtte utsette bryllupet

Etter planen skulle bryllupet ha stått sommeren 2020, men grunnet koronapandemien ble det utsatt til 2021.

Karlsen forteller at det aldri var noe alternativ å bytte ut den store, planlagte festen med en intim seremoni.

– Vi har jo vært sammen noen ganger og har mange folk vi er glade i, så vi vil ikke gifte oss bare Janne og meg. Vi vil ha den weekend-festen med de beste folka vi vet om. Ha den gøye festen sammen, sier Karlsen, som kan røpe at bryllupet skal arrangeres i Kristiansand – der forloveden kommer fra.

Inntil videre er bryllupet utsatt til neste år, så dersom alt går etter planen og situasjonen tillater det, gifter de seg da.

Av- og på-forhold

Som Karlsen selv sier i podkasten, har han og Janne Formoe «vært sammen noen ganger». Siden de møttes under en «Senkveld»-innspilling i 2004 har de nemlig slått opp flere ganger – men de har alltid funnet tilbake til hverandre igjen.

– Det er både rart og litt flaut, sier 47-åringen, og legger til at det blir veldig synlig når de begge er offentlige personer.

Å gjøre det slutt og bli sammen igjen er de imidlertid ikke alene om, selv om Karlsen påpeker at de kanskje har gjort det mer enn de fleste. Men det er en del av historien deres.

– Så på en måte er det flaut, men jeg er ikke flau over å være glad i en person som henne. Jeg er ikke flau over vår historie. Og vår historie deler vi ikke med massene på den måten. Vi stiller aldri opp i intervjuer sammen og viser frem hjemmet vårt og sånne ting, sier han, og legger til at det er uunngåelig å komme inn på temaet når de begge er kjente.

Karlsen sier i podkasten at det antakelig hadde vært greit å på en eller annen måte unngått «alle disse tingene», men er tydelig på at det er en del av livet deres. Slik ble det for dem.

– Så det er jo en søt kjærlighetshistorie, og, mener Karlsen.

