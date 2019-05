Royaldesign feirer 20 år: Opptil halv pris på nesten hele butikken

Er du på jakt etter designskatter, bryllupsgaver, bursdagsgaver eller bare noe du kan ha til hjemmet, bør du absolutt slå til nå.

På RoyalDesign.no kan du la deg friste av moderne og lekker innredning. De er et av Norges største nettstedene for design, smykker og innredning, med et sortiment på mer enn 40 000 produkter og 60 varemerker i verdensklasse.

Se hele kampanjen her.

Under har vi plukket ut noe av våre designfavoritter.

Salget gjelder kun ordinære priser. Salget varer frem til 27.mai.

Kjøkken

Uansett om du er ute etter en avansert Sous vide eller en helt vanlig håndvisp finner du et bredt sortiment hos Royaldesign. Her finnes kjøkkenutstyr for både proffer og nybegynnere fra velkjente varemerker.

Belysning

Leter du etter ny belysning til hjemmet? Lys opp rommets tak, vegger, gulv og lesehjørner med klassiske og moderne designlamper. Her finner du alt fra takpendler, krystallkroner lysekroner, plafonder og spotlighter til vegglamper.

Utekos

Skap det utemiljøet du alltid har drømt om med utebelysning, møbler og detaljer i din smak. Royaldesign tilbyr et stort sortiment fra kjente designvaremerker.