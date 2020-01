Rumpe-stunt, politiske budskap og overdådige kreasjoner. Se de ville Grammy-antrekkene.

Politiske stunt så ut til å prege årets Grammy-utdeling.

Natt til mandag gikk den årlige prisutdelingen Grammy av stabelen i Staples Center i Los Angeles. Utdelingen er blitt en av de største utdelingene i sitt slag, og hyller musikkåret som er gått.

I den anledning er det flere stjerner som velger å utnytte oppmerksomheten rundt utdelingen til andre ting enn musikk.

På den røde løperen natt til mandag var det antrekkene til kjendisene som fikk like mye oppmerksomhet som musikken.

Politisk rumpestunt

Artisten Ricky Rebel (39) var blant dem. I ført en slags rød, tettsittende buksedrakt spradet 39-åringen med rumpa løs som et slags politisk stunt på vegne av den amerikanske presidenten Donald Trump (73).

RUMPA BAR: Artisten Ricky Rebel bruke Grammy-utdelingen til å ytre ett politisk budskap med rumpa bar. Foto: NTB Scanpix

Rebel er kjent som en aktiv Trump-tilhenger, og ga blant annet nylig ut pro-Trump-sangen «Sheep» som blant annet viser til det Donald Trump kaller for «fake news».

Ifølge Hollywood reporter stod det «Impeach this» på rumpa til Rick Rebel, en slags oppfølger til den nye låten og et slags stikk til den pågående riksrettprosessen til Donald Trump.

STØTTE TIL RUMP: Den bare rumpa til Ricky Rebel er en støtte til Donald Trump i riksretten. Foto: NTB Scanpix

Ricky Jones var imidlertid ikke alene om å benytte den røde løperen og blitzregnet til sin politiske fordel.

Skuespiller Megan Pormer hadde for anledningen tatt på seg en kjole for å demonstrere et ønske om fred mellom Iran og USA, mens artisten Joy Villa viste en tydelig stemme om at hun ønsket fire nye år med president Donald Trump.

PROTEST OM FRED: Megan Pormer tok på seg en kjole med et budskap og ønske om fred mellom Iran og Usa. Foto: NTB Scanpix

FOR TRUMP: Kjolen til Joy Villa var ikke til å misforstå. Hun brukte anledningen til å støtte presidenten om fire nye år i Det hvite hus. Foto: NTB Scanpix

Flere ville kjoler

Politiske stunt var imidlertid ikke det eneste som fanget oppmerksomheten til fotografene.

I tillegg til at blant andre Ozzy Osbourne gjorde et overraskende oppmøte på den røde løperen sammen med datteren, bare en knapp uke etter at han kom frem som Parkinson-syk, tok artister som blant andre Ariana Grande, Lil Nas X og Lizzo pusten fra de fleste med sine vakre kreasjoner.

OVERRASKET: Ozzy Osbourne overrasket fansen på den røde løperen sammen med datteren Kelly Osbourne. Forrige uke sto han frem som parkinson-syk. Foto: NTB Scanpix

VAKKER: Ariana Grande ankom den røde løperen i stor, overdådig kjole. Foto: NTB Scanpix

KRASJ PINK: Lil Nas X sparte ikke på noe i sin knallrosa dress med matchende hatt og sko. Foto: NTB Scanpix

STJAL SHOWET: Artist og låtskriver Lizzo tok pusten fra de fleste i sin vakre, hvite kjole. Foto: NTB Scanpix

Se flere kjendiser på den røde løperen:

Chrissy Teigen og ektemannen John Legend Foto: NTB Scanpix

Camila Cabello Foto: NTB Scanpix

Cardi B og Offset Foto: NTB Scanpix

Dua Lipa og kjæresten Anwar Hadid Foto: NTB Scanpix

Billy Porter Foto: NTB Scanpix

Diplo og Orville Peck Foto: NTB Scanpix

FKA twigs Foto: NTB Scanpix

K-pop-gruppa BTS Foto: NTB Scanpix