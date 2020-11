Letter på sløret om kjærlighetslivet i ny selvbiografi.

– Jeg sier ofte, både på tull og på alvor, at hvis folk bare blir kjent med meg, så kommer de til å innse at det er veldig vanskelig å ikke like meg. Jeg er bare en snill fyr, jeg er ikke han gærne, kriste fyren som det har vært overskrifter om de siste tre tiårene, forteller Runar Søgaard (53) til Nettavisen.

Søgaard er for tiden aktuell med selvbiografien «Gud gav oss ti bud – jeg har brutt ni av dem», der han deler det han selv beskriver som «brutalt ærlige historier» fra sitt eget liv i rampelyset. Det gjør han i håp om å kunne vise hvem han er.

SELVBIOGRAFI: Runar Søgaard ønsker å fortelle sin egen sannhet og historie gjennom boken. Foto: Vigmostad Bjørke

For Søgaard selv hevder han aldri søkte et liv i offentligheten. At interessen for ham var stor da han var gift med Carola Häggkvist (54) forstår han godt, men selv trodde han ting ville roe seg da skilsmissen var et faktum etter ti år.

Men med årene vokste bare medienes interesse for Søgaard.

– Jeg har alltid vært en cowboy

«Man skal elske sine fiender, men hva gjør man når man hater journalister?» er tittelen på et av kapitlene i Søgaards selvbiografi, der han går nærmere inn på flere opplevelser med diverse journalister og pressefolk opp gjennom årene.

I dag hater han derimot ikke journalister lenger.

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har ikke børsa klar under sofaen her nå, sier 53-åringen og ler.

Søgaard tror mye av det går på at han aldri har «trengt» mediedekningen på samme måte som andre kjendiser gjør.

– Andre lever i en symbiose med mediene. Mediene trenger dem, og de trenger mediene. Sånn var det aldri for meg. Tro det eller ei, men jeg har faktisk prøvd å holde meg under radaren. Jeg har prøvd å ikke synes så mye, og etter skilsmissen fra Carola trodde jeg at jeg kunne slippe det offentlige livet. Men så ble det jo faktisk nesten tvert om. Det ble mer enn noensinne. Og akkurat det har jeg aldri forstått.

– Jeg har jo alltid vært en cowboy som finner på mye sprell, men på et eller annet vis har jeg havnet et sted der oppmerksomheten aldri helt har gitt seg, legger Søgaard til.

Hyller kjæresten i boken

Fortsatt er det mange som er nysgjerrige på livet til Søgaard, og etter at boken kom ut har ikke interessen blitt mindre.

Blant annet er flere nysgjerrige på hvem «min älskade skitunge», som er en av dem Søgaard har tilegnet boken, er.

«Absolutt ingen har rørt meg som deg! Og ingen har påvirket livet mitt så inderlig som du har. Du har som ingen andre åpnet øynene mine for forskjellige ting og fått meg til å kjenne på følelser jeg aldri har kjent før. Takk for alle tidløse og ubeskrivelige øyeblikk, fantastiske og lidenskapelige samtaler, mine høyeste telefonregninger noensinne, uendelig mye latter og en kjærlighet som ordforrådet mitt aldri på noen måte kunne beskrive», skriver Søgaard om «skitungen».

Han er takknemlig for at det respekteres at han ikke vil kommentere hvem det er snakk om, men kan likevel røpe at de fine ordene over er skrevet til en som han er veldig glad i.

– Mange journalister lurer jo på om jeg har kjæreste etter at de leste forordet, om det faktisk er en person. Jeg har sagt at jeg ikke vil kommentere det, og det har alle respektert. Men ja, det er en kjæreste, sier bokaktuelle Søgaard til Nettavisen.

Han var aldri i tvil om at disse ordene måtte med i boken.

– Historisk sett kan jeg nok oppfattes som litt arrogant eller cocky, litt hard og tøff. Men jeg er bare veldig lidenskapelig, enten det er på jobb, med barna mine eller med en partner. Og jeg prøver alltid å være oppriktig og ærlig, og da måtte jeg også være det mot de jeg tilegnet boken. Så da forsøkte jeg å sette noen ord på de følelsene, forteller Søgaard og legger til:

– Jeg er veldig lykkelig om dagen, og det har jeg vært lenge.

Kritikk fra ekskona

Snaue seks måneder brukte Søgaard på å skrive boken, som han har skrevet uten noe hjelp.

Søgaard legger imidlertid ikke skjul på at det har vært tøft å skrive om enkelte ting, blant annet om skilsmissene han har gått gjennom. Dette fordi det er historier som ikke kun omhandler ham selv, og at han ikke ønsker å henge ut noen.

– Det å få frem sin egen historie uten å trykke noen ned, det var jeg veldig nøye på. Boken kunne lett vært tre ganger så tykk, men jeg bestemte meg tidlig for to ting: Den skulle være brutalt ærlig, og jeg skulle ikke fortelle historier som kun ville være snacks for pressen. Jeg ville ikke sette noen i et dårlig lys, det skulle ikke bli en «kiss & tell»-bok, sier han.

Derfor var både han og forlaget nøye med å sende ut alt som omhandler andre til de det gjaldt slik at de kunne komme med innvendinger og kommentarer om innholdet i boken.

Blant andre fikk Carola Häggkvist tilsendt det Søgaard skrev om henne, men hun ønsket ikke å ha noe med boken å gjøre.

Til Aftonbladet sa den svenske sangstjernen nylig at dette var «av dypt personlige årsaker, da tiden med ham har gjort - og fortsatt gjør - stor skade», uten å utdype noe ytterligere.

Disse påstandene ønsker ikke Søgaard å si noe om.

– Overskrifter blir det jo uansett, og sånn blir det når man har en eks som sitter i en solstol og spytter ut overskriftsmateriale fra Afrika. Men vi har en sønn, og for ham så er vi alltid mamma og pappa. Så jeg synes ikke det er greit å ta en slik diskusjon i offentligheten. Jeg ble sjokkert, i aller høyeste grad, men det er hennes liv og hennes avgjørelse. Men jeg velger å ikke kommentere det, sier han.

– Redd for hva de skal si



Det å skrive en selvbiografi har for Runar Søgaard hjulpet ham med å skjønne hvorfor ting har blitt som de har blitt.

– Jeg synes egentlig alle burde skrive en selvbiografi når de bikker 40 år. Da hadde man spart mye penger på terapi, tror jeg. Man får virkelig gått inn i seg selv og sett hva man har gjort og hvorfor ting har gått som de har gått, forteller han.

Å brette ut privatlivet sitt i en bok er imidlertid ikke bare lett.

– Jeg har faktisk ikke turt å ringe mamma og pappa. De fikk boken for to dager siden, og de har ringt, men jeg har ikke turt å svare. Jeg er så redd for hva de skal si, røper Søgaard.

53-åringen har virkelig fått kjenne på at «alle» nå vet mye om hva han har gjort i livet.

– I helgen sa plutselig min åtte år gamle sønn: «Pappa, hvilke bud er det du har brutt? Elias sa at du har drukket deg full. Du har jo sagt at man ikke skal gjøre det», ler han.