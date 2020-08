Runar Søgaard kommer med innrømmelse: - Jeg skjøt den

Carolas eks-mann erkjenner en bestialsk handling.

Runar Sögaard og Carola Häggkvist var gift i ti år fra 1990 til 2000, og ekteskapet fikk mye oppmerksomhet i pressen. Mye av oppmerksomheten skyldtes ulike episoder i livet til kjendisparet, som da Sögaard skjøt et rovdyr fra soveromsvinduet sitt i 1996.

Det var imidlertid en annen episode som rystet Carola i lang tid etter at ekteskapet var over.

- Men det var verre for meg da han skjøt katten min. Han likte ikke den så godt. Det var veldig lenge siden det skjedde, og det får stå på hans regning, sa Carola til Metro i 2011, ifølge Aftonbladet.

- Jeg angret meg

Nå har Sögaard selv fortalt sin versjon av hva som faktisk skjedde med katten. Det gjorde han nylig i podcasten «Bathina - en podcast».

- Jeg skjøt katten, og etterpå angret jeg meg utrolig mye, forteller den tidligere predikanten.

Til Aftonbladet vil imidlertid Søgaard ikke kommentere episoden.

- Jeg slipper en bok den 26. oktober. Der skrives det meste om det meste, er det eneste han vil si til avisen.

Reality og fengsel

De siste årene har nordmannen vært en del i rampelyset. I februar 2019 ble han dømt til et år og åtte måneders ubetinget fengsel for skatteunndragelse og brudd på regnskapsloven. I 2014 ble Søgaard dømt til to måneders fengsel for brudd på regnskapsloven, en straff han fikk sone med fotlenke.

I 2019 var han også med på «Farmen kjendis», og tidligere i år var han med i programmet «Camp Kulinaris» på TV3.