Leni Banel Aw Hagerup valgte å følge sin egen plan.

I mandagens episode av «Paradise Hotel» på Viaplay og Viafree, får deltakerne virkelig kjenne på frykten over å potensielt måtte pakke kofferten sin og sjekke ut av hotellet.

Forrige uke ble nemlig Henrik Bach Mortensen (25) og Eileen Eriksen (27) kåret til «Mr. & Miss Paradise», og med tittelen følger en makt der de får dele ut en fredning til en av de andre deltakerne. Partneren til den fredede deltakeren må umiddelbart sjekke ut av hotellet og reise hjem til Norge.

Valget faller på Leni «Lex» Banel Aw Hagerup (20), som dermed mister partneren Mohamed «Simo» Elh'babi (22).

MAKT: Leni Banel Aw Hagerup står med makten over hvem som må hjem under mandagens parseremoni. Foto: Roy Darvik (NENT)

20-åringen får fredningen fra «Mr. & Miss Paradise» fordi de alle er i samme allianse, og planen er å sende hjem Maria Moen Nordli (27). Det ingen vet, er at Leni har sin egen plan.

– Da jeg endelig fikk litt makt var det jo på tide at det ble litt spill der inne, forteller hun til Nettavisen.

– Skjønte at jeg var neste

De siste ukene har flere fra Lenis allianse måttet sjekke ut av «Paradise Hotel», mye på grunn av Eileens valg.

Derfor følte ikke 20-åringen seg trygg på å følge planen alliansen hennes hadde lagt, spesielt ikke nå som hun ikke lenger har partneren sin å støtte seg på inne på hotellet.

– De tre siste som har røket var fra vår allianse, og da partneren min røk skjønte jeg at jeg var neste. Når det har gått som det har gått tidligere tenkte jeg at det ikke hjelper å følge Eileens plan. Jeg måtte spille for meg selv, sier hun.

OVERRASKET: Henrik Bach Mortensen og Eileen Eriksen så åpenbart ikke Lenis valg komme. Foto: Viaplay

I tillegg har de kommet til et punkt hvor det foreløpig har vært litt for lite spill, ifølge Leni selv.

– Jeg husker jeg og Eileen sa at det var litt kjedelig «Love Island»-stemning på hotellet. Jeg kom dit for å spille, og likte tanken på å måtte krige litt om plassen. Men så fant jeg partneren min første uken og sto trygt hele tiden, så da jeg endelig fikk litt makt var det bare å bruke den, forteller hun.

Holdt valget hemmelig

Ifølge 20-åringen var det ingen som visste hvor hun kom til å stelle seg under parseremonien.

Hun ender opp bak Johannes Magnussen (23), og sender med det nykommeren Camilla Ileby (24) hjem. Dette til tross for at hun tidligere samme dag hadde sagt at hun ikke kom til å stelle seg bak Johannes - og med det sette Camilla i fare.

– Jeg husker ikke at jeg sa det til henne, men jeg var veldig tydelig før parseremonien på at jeg ikke hadde bestemt meg for hvor jeg skulle gå. Men Eileen og Henrik trodde jo at jeg skulle hjelpe dem, mens Maria ville at jeg skulle gå til Johannes. Men ingen var 100 prosent sikre, forteller Leni.

Camilla forteller på sin side at hun hadde gitt tydelig beskjed om at hun ville ha en liten «heads up» hvis hun sto i fare.

SJOKK: Camilla blir tatt på senga når Leni steller seg bak partneren hennes. Foto: Viaplay

– Jeg vet at jeg kan være litt skjør og at jeg blir veldig lei meg hvis ting kommer uventet. Og da ble jeg litt ekstra overrasket da hun valgte Johannes. Jeg trodde jeg kunne stole på Leni, for vi var på samme side, sier hun til Nettavisen og legger til:

– Men selvfølgelig, det er jo et spill, og hadde hun sagt det til meg er det ikke sikkert spillet hadde gått som hun ville.

Snur ryggen til alliansen

At Leni skulle sende ut en deltaker fra sin egen allianse, så ingen komme, ifølge Camilla.

– Det var ikke det som var planen, så det var ganske overraskende. Og jeg skjønte med en gang at jeg var fucked da hun gikk bak Johannes. Jeg hadde ingen andre å stå hos.

24-åringen må dermed sjekke ut av hotellet etter en snau uke. Hun skulle gjerne blitt lenger.

– Det er jo kjedelig å ryke så fort når man først har reist helt ned til Mexico, spesielt når jeg vet at de jeg spilte med ikke ville ha meg ut. Og jeg ble jo selvfølgelig lei meg da jeg så reaksjonen til de andre, spesielt Henrik, Johannes og Eileen.

Leni står på sin side nå igjen uten en allianse i ryggen, etter å ha gått imot dem under parseremonien.

– Etter parseremonien vil jeg si at jeg var i allianse med meg selv. Jeg stolte ikke hundre prosent på noen, selv om jeg hadde en god tone med alle på hotellet. Uansett hvor jeg hadde gått ville de reddet sine nærmeste over meg. Jeg følte meg trygg i den forstand at folk ville ha meg der inne, men jeg måtte finne ut hvem jeg ville spille på lag med, sier hun.

– Så inntil videre er jeg på lag med meg selv, legger hun til.