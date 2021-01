Rupert Grint åpner opp om livet etter Harry Potter

– Jeg har forsonet meg med at jeg alltid vil bli forbundet med disse filmene, forteller Rupert Grint i et eksklusivt intervju med Nettavisen.

I intervjuet forteller han også om iskrembilen sin, hvordan det er å bli gjenkjent på gata og det han er mest redd for! Og skal vi tro hans medskuespillere er «Harry Potter»-stjernen ganske fnisete på settet.

Se intervjuet under:

Den 32-år gamle skuespilleren har ikke ligget på latsiden etter «Harry Potter»-filmene, hvor han spilte den folkekjære og sjarmerende helten «Ronny Wiltersen». De siste årene har Grint spilt i flere TV-serier. Han har likevel holdt en lav profil. Men til alles store overraskelse opprettet han nylig en Instagram-profil, noe som gjorde at det kokte på Instagram! Kort tid etter at han delte et bilde av seg selv og sin nyfødte datter, fikk profilen godt over én million følgere.

Slik har du ikke sett ham før



«Harry Potter»-stjernen er for tiden å se i den psykologiske horrorserien «Servant», som blant annet er skapt av «Den sjette sansen»-regissøren M. Night Shyamalan. Her møter vi Grint i en nesten ugjenkjennelig rolle. Han spiller den yngre broren til «Dorothy», en mor som har ansatt en barnepike for å ta vare på sitt svært spesielle, nyfødte barn.

– Jeg husker godt første audition, og jeg ble en helt satt ut av Rupert. Det var nesten så jeg ikke kunne tro mine egne øyne. «Er dette virkelig Harry Potter-stjernen?» spurte jeg meg selv. Han var helt ugjenkjennelig, forteller Shyamalan i intervjuet.

Grint selv synes det er interessant å utfordre seg selv.

– Rollen er ganske forskjellig fra den jeg spilte i «Harry Potter»-filmene. Det er et helt annerledes miljø, men jeg liker det. Det er befriende å spille karakteren «Julian» i serien, mener briten, som vedgår han aldri kommer til å bli kvitt «Harry Potter»-stempelet:

– «Ron» vil alltid være med meg. Det er denne rollen folk flest forbinder meg med, sier han.

Serien kan strømmes på Apple TV+.

