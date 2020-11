Rupert Grint vekker oppsikt på Instagram

«Harry Potter»-stjerna overrasker fansen med flere gladnyheter.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I mai kunne den verdenskjente skuespilleren Rubert Grint (32), best kjent fra «Harry Potter», glede seg over å bli pappa for første gang sammen med skuespiller-kjæresten Georgia Groome (28).

De to hadde vært «hemmelige» kjærester i over ni år, og babynyheten kom bare en måned etter at paret avslørte at de ventet barn.

Nå slår Grint til igjen - og denne gang vekker han oppsikt med flere ting.

Onsdag kveld delte 32-åringen sitt aller første bilde på Instagram. Før dette har skuespilleren holdt seg unna sosiale medier, og på under et døgn har Grint generert over to millioner følgere.

Bildet han delte er imidlertid ikke et hvilket som helst bilde. Han deler nemlig det aller første bilde av sin datter på drøye et halvt år.

- Hei, Instagram...bare ti år for sent ute, men her er jeg. Grint til grammen! Dette for å introdusere dere til Wednesday G. Grint, skriver «Harry Potter»-stjernen og avslører samtidig navnet på det nye familiemedlemmet.

Vil gi bort arven etter datteren

15. februar kom sjokknyheten om at den britiske TV-profilen Caroline Flack hadde gått bort.

Den tidligere «Love Island»-programlederen ble funnet livløs i sin egen leilighet i London, og familien bekreftet siden at hun hadde tatt sitt eget liv. Hun ble 40 år gammel.

Dødsfallet er siden februar blitt hyppig omtalt av spesielt britisk presse, mye på grunn av uenighetene rundt dødsårsaken og sterke anklager Flack mottok før hennes dødsfall.

Nå skaper saken overskrifter igjen.

Ifølge The Sun skal Christine Flack, moren til Caroline Flack, ha bestemt seg for å gi bort hele arven datteren etterlot seg. Ifølge avisen hadde ikke Caroline skrevet testamentet, som etter britisk lov betyr at det automatisk er gjenlevende familie som arver.

DØD: Caroline Flack avbildet under en TV-presentasjon ett år før hun døde. Foto: NTB Scanpix

Ifølge Daily Mail var Caroline Flack god for over to millioner pund. Etter at gjeld og andre utgifter i forbindelse med dødsfallet ble betalt, skal det være litt over 827.000 pund igjen av arven. Dette ble kjent tidligere denne uken, og kort tid etter kom moren med en uttalelse:

- Vi vil bruke pengene med omhu for å hjelpe gode formål som Caroline var lidenskapelig opptatt av, uttalte moren ifølge de britiske mediene.

Trygler om Johnny Depp-comeback

Etter at den verdenskjente skuespilleren Johnny Depp (57) tapte mot den britiske tabloidavisen The Sun i en injuriesak, ble han tidligere denne måneden bedt om å trekke seg fra den populære filmserien «Fantastic Beasts» der han spiller den onde trollmannen Grindelwald.

Kort tid etter bekreftet Depp at han vil anke dommen som ga medhold til The Sun. Begge kunngjøringene kom i et Instagram-innlegg, der han også kritiserte rettsavgjørelsen.

Innlegget på Instagram fikk massiv respons fra fansen som nå har valgt å ta saken i sine egne hender, og krever Johnny Depp tilbake på filmsettet.

Ifølge IBT har tusenvis av fans opprettet en underskriftskampanje med tittelen: «Warner Bros, få Johnny Depp tilbake som Gellert Grindelwald».

Videre skriver fansen at filmselskapet bør høre på fansen og truer med å boikotte filmen om ikke Johnny Depp returnerer til filmen.

Ifølge det britiske nettstedet har kampanjen fått over 170.000 underskrifter hittil

Foreløpig har verken Johnny Depp eller Warner Bros kommentert saken.