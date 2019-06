Ryktene går om Beckham-familien: - David har bedt Brooklyn om å tenke seg godt om

Ifølge britiske tabloidaviser, skal David Beckham være skeptisk til Brooklyns kjæreste.

Som eldste sønn av David og Victoria Beckham, er Brooklyn (20) vant til å skape overskrifter - og ofte handler det om kjærlighetslivet hans.

Lenge datet 20-åringen skuespiller Chloé Grace Mortez (22), og tabloidavisene elsket deres «av og på»-forhold. Paret gikk hver til sitt våren 2018, og like etter fikk pressen tak i et bilde av Brooklyn som kysset modellen Lexi Wood (21).

LES OGSÅ: Victoria Silvstedt (44) forlot rampelyset - nå tjener hun stort på aksjemarkedet

Kyssebildet skapte både forvirring og debatt, mest fordi det ble tatt før fansen var klar over at Brooklyn og Chloé hadde gjort det slutt. Etterpå ble det imidlertid stille fra 20-åringen, frem til han mot slutten av 2018 møtte Hana Cross (22).

Det tok ikke lang tid før de ble kjærester, og begynte å dele bilder av hverandre på Instagram.

- David er ikke Hanas største fan



Mye kan imidlertid tyde på at det er turbulent mellom Brooklyn og Hana - i alle fall om man skal tro britiske aviser.

Ifølge The Sun har paret flere ganger gjort det slutt og blitt sammen igjen, og under filmfestivalen i Cannes ble de avbildet under det som ser ut til å være en opphetet diskusjon.

Ifølge avisen, skal pappa David Beckham ha gitt sønnen råd om å vurdere hvorvidt han ønsker å satse på Hana.

- David har et nært bånd til Brooklyn, og både han og Victoria har bekymret seg over å se ham krangle med Hana. Det har vært mye frem og tilbake med dem de siste ukene, og David vil at Brooklyn skal tenke seg godt om og vurdere om han har en fremtid med henne, sier en kilde som skal være nær familien til The Sun.

Ifølge kilden skal David ha bedt sønnen om å tilbringe mer tid sammen med familien. I stedet for å fortelle Brooklyn hva han bør - og ikke bør - gjøre, prøver pappa Beckham visstnok å gi sønnen gode råd.

- Men det er ganske tydelig for alle rundt dem at David ikke er Hanas største fan nå, sier kilden.

Familieferie

Det kan virke som Brooklyn i alle fall tar deler av pappas råd på alvor.

Hele Beckham-familien har nylig vært på ferie sammen i Miami. David, Romeo (16) og Crus (14) delte alle samme familiebilde på Instagram:

Hana var verken til stede i Miami eller under Davids bursdagsfeiring i mai. Det ser imidlertid ut til at Brooklyn er svært forelsket i kjæresten sin, til tross for mulige advarsler fra pappa.

Tirsdag delte han dette bildet av seg selv og Hana: