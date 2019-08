Ryktene hagler om utroskap og dop etter sjokkbruddet mellom Miley Cyrus og Liam Hemsworth

Stemningen gikk fra ok til kjølig på rekordtid for Miley Cyrus og Liam Hemsworth.

At et ekteskap kan ha kortere holdbarhetsdato i Hollywood enn andre steder, er ikke noe nytt.

Det sendte likevel sjokkbølger i kjendisverdenen da Miley Cyrus og Liam Hemsworth nylig fortalte at de går fra hverandre, kun et halvt år etter de giftet seg i en hemmelig seremoni.

Selv om bruddet først ble bekreftet fra offisielt hold etter at Miley ble fotografert kyssende på en kvinne i Italia, så det først ut til at bruddet skulle gå stille og behersket for seg.

Utroskap, alkohol og dop

Det skjedde ikke, for flere kjendisnettsteder, blant annet TMZ og People har de siste to dagene meldt om en bitter skyldsstrid mellom de to partene.

Det ble blant annet meldt om at årsaken til bruddet var at Miley hadde vært utro mot Liam.

I tillegg skal kilder på den andre siden, hevde at Miley var lei av skuespiller-ektemannens drikking og dopmisbruk.

Opplysningene er selvsagt ikke noe paret selv verken har bekreftet eller avkreftet, men når man først skulle tro at man kunne sette anklagene på kontoen for ryktespredning, dukket den ene siden opp med mer «offisielle bevis».

IKKE SKILT: Selv om paret har separert, er det ingen opplysninger om skilsmisse.

– På tide å gi slipp

Miley Cyrus har nemlig, hendig nok, dukket opp med en ny låt - bare dager etter bruddet. Hvis ikke en katastrofe i Hollywood etterfølges av en sang, bok eller lansering av noe slag, er den da egentlig en Hollywood-katastrofe?

Uansett - Mileys nye sang «Slide Away» kan hinte om en mulig bruddårsak.

Tekstlinjer som «En gang var det paradis, en gang var jeg paralysert, men det er på tide å gi slipp» og «Jeg vil ha huset mitt i (The Hollywood) Hills, jeg vil ikke ha whiskey og piller, jeg gir ikke så lett opp, men jeg tror ikke jeg gidder» heller bensin på det allerede overtente ryktebålet.

Det begge sider av kildene til magasinet People enes om, er at forholdet mellom Miley og Liam var usunt for dem begge, uansett årsak til bruddet.

Ingen skilsmisse annonsert

Likevel er det ikke offentliggjort når og om paret faktisk skal skilles.

Ifølge en dagsfersk artikkel i Dailymailskal Liams foreldre nå trygle den australske skuespilleren om å ikke ha kontakt med Miley, i frykt for at han skal ta henne tilbake. Kildene sier at foreldrene mener unionen mellom de to var giftig.

Hvor historien vil ende er umulig å si, men TMZ melder at det kan være følelser på gang mellom Miley og jenta hun kysset i Italia - Kaitlynn Carter.

Kildene sier at de ikke dater, men at de treffes. Praktisk for Kaitlynn, som er med i MTVs nye versjon av The Hills, som helt sikkert jubler over all pressedekningen om dagen.