Rykter:  Samsungs nye Galaxy-toppmodell vil få monsterkamera

108 megapikser, 5X zoom og raskere autofokus.

Det er fortsatt en stund til Samsung avduker sin nye toppmodell Galaxy S11. Det vil etter alle solemerker skje i forkant av Mobile World Congress i midten av februar 2020.

Men allerede nå begynner det å komme forbausende håndfaste lekkasjer fra normalt troverdige kilder.

Den kjente lekkasjemakeren Steve McFly, bedre kjent som OnLeaks, har sluppet en lang rekke 3D-modeller av det som skal være designet på den nye telefonen.

Designmessig kjent - men større

Designmessig er den en slags fusjon av S10 og Note 10. Det betyr at hodetelefonutgangen er død, kameraet på forsiden er flyttet tilbake på midten og Bixby-knappen er historie, melder 91mobiles.

Skal vi tro ryktene kan det også se ut til at størrelsen på telefonene får et ganske merkbart hopp, der den vanlige S11-utgaven vil bli omtrent like stor som dagens S10+.

Baksiden vil bli dominert av det nye kamerahuset.

Fem kameraer bak

Det virkelig spennende er derimot hva som skjer på baksiden:

Samsung har for lengst gjort det klart at neste generasjons telefon vil få en betydelig oppgradering av kamerafunksjonen, etter at de i stor grad har benyttet den samme kamerateknologien i et par-tre generasjoner.

Dermed har både Apple og Huawei gått forbi dem på bildekvalitet - særlig i mørket.

Mye tyder på at telefonen vil få fem sensorer på baksiden. Det vil være ultravidvinkel, vanlig vidvinkel, zoom (trolig 5X), en såkalt TOF (Time-of-flight)-sensor som Note 10+ har - samt en femte sensor som det ikke er helt klart hva skal gjøre.

Ifølge Ice Universe kan det være snakk om en laser til bruk for autofokus.

Vi skal ikke legge skjul på at vi ble litt skuffet over at ikke Samsung benyttet TOF-sensoren til raskere autofokus på Note 10, så om de nå får til lynrask autofokus er det noe vi bare må applaudere.

... og 108 (!) megapiksler oppløsning

Skal vi tro ryktene vil telefonen benytte seg av en bildesensor på vanvittige 108 megapikser - altså med en støtte på 12000x9000 bildepunkter. Dette skal ikke være den samme sensoren som kinesiske Mi har benyttet i et par modeller.

Det er all mulig grunn til å tro at telefonen ikke vil spytte ut gigantbilder av denne typen under normale omstendigheter, men slå sammen bildepunkter for bedre bildekvalitet i dårlige lysforhold.

Den nye bildebrikken skal også sørge for at telefonen kan gjøre opptak i 8K (7680x4320). Hvis du skulle ønske å svi av all lagringsplassen på en gang, altså.

