Ryktet om Facebooks liste med «personer du kanskje kjenner» skaper uro

Kan det stemme at oversikten på Facebook med «personer du kanskje kjenner» er «personer som kanskje forfølger deg»? Facebook avviser ryktet som ikke vil dø.

Høsten 2012 begynte det plutselig å gå rykter om at private innboksmeldinger mellom Facebook-brukere ble synlig på «veggen» - og panikken spredte seg fortere enn ild i tørt gress.

Facebook avviste ryktene, men det var nok mange innboks-samtaler fulle av sladder og hemmeligheter som ble slettet likevel - bare sånn for sikkerhetsskyld.

Noe av årsaken til at panikken brer seg, er at vi vet så lite om hvordan Facebook egentlig fungerer.

LES OGSÅ: Forbes: Advarer millioner av Google Chrome-brukere

Selv avslører Facebook så lite informasjon som overhodet mulig, men likevel akkurat nok til at brukerne fortsetter å dele bilder og oppdatering fra privatlivet sitt.

Facebook og Instagram har dessuten skapt et trygt univers for «hverdagsstalkerne». Det skal ikke være mulig for andre å se hvilke profiler du har besøkt eller hvem sine bilder du har bladd deg gjennom.

Men er du egentlig helt sikker på at du trygt kan se litt nøyere på eksens nye kjæreste?

Det verserer nemlig rykter om det motsatte.

Fire sikre faktorer

Én ting som stadig dukker opp på ulike forum, er diskusjonen rundt seksjonen «People You May Know», eller «Personer du kanskje kjenner», som vi kaller det på norsk.

Dette er altså en liste med navn på mennesker Facebook har grunn til å tro at du vil bli Facebook-venn med.

Men hvorfor tror Facebook at du kanskje kjenner disse menneskene?

Det er spørsmålet som diskuteres i utallige forum der ute. Men fordi Facebook nekter å avsløre algoritmene bak, blir det ren synsing.

Ifølge Facebook selv, tar «personer du kanskje kjenner»-listen utgangspunkt i fire ting:

Felles venner.

Medlemsskap i samme Facebook-gruppe eller tagget i samme bilde.

Nettverk (skole, universitet, jobb osv).

Kontakter du har lastet opp via Facebook.

Nettavisen har kontaktet Facebook med flere spørsmål tilknyttet algoritmene bak «Personer du kanskje kjenner». En talsperson fra Facebook Norge bekrefter at venneforslagene baserer seg på felles venner, felles nettverk, felles Facebook-gruppe eller at man er tagget i samme bilde.

Les også: Rykter: Samsungs nye Galaxy-toppmodell vil få monsterkamera

For å kunne gi brukerne bedre forslag, oppdaterer Facebook listen kontinuerlig.

- De fleste venneforslag er basert på felles venner. Noen brukere har imidlertid privat venneliste, og vil derfor dukke opp uten informasjon om felles venner, skriver talspersonen til Nettavisen.

Tinder-date og eiendomsmegleren

Hvis du studerer din «personer du kanskje kjenner» liste, er det ingen tvil om at de fleste forslag er basert på felles venner.

Lista fylles derfor gjerne opp av kolleger, folk du har gått på skole med eller venner av venner. Men innimellom alle disse, ligger det kanskje noen mystiske venneforslag, som du ikke helt skjønner hvor kommer fra.

Les også Ane Charlotte har forsket på Tinder - gjorde to overraskende funn

Ingen felles venner, ingen felles nettverk, ingen felles Facebook-grupper. Du aner heller ikke hvem de er i virkeligheten. Tilsynelatende ingenting til felles i det hele tatt. Hvorfor tror Facebook da at du kjenner vedkommende?

I mai 2018 skrev teknologiutvikleren Théodore Laurent et innlegg på Medium, med tittel «Facebook "People You May Know" = "People Who Stalked You"?

Laurent opplevde først at ei dame han matchet med på Tinder, dukket opp i hans liste over venneforslag - uten at han selv hadde møtt henne, søkt henne opp eller lagret nummeret hennes. Kunne det være fordi hun hadde stalket ham? Eller kunne det være fordi han brukte Facebook til å logge inn på Tinder, og at plattformene utveksler data?

Noen måneder senere, dukket en eiendomsmegler han hadde snakket med på telefonen opp i samme liste. Denne gangen var Laurent sikker i sin sak:

«Denne gangen, uten tvil, var den ENESTE årsaken til at Facebook skulle foreslå at vi kanskje kjenner hverandre, at hun hadde vært inne på min Facebook-profil, og at Facebook bruker denne dataen i sin algoritme bak «personer du kanskje kjenner»,» skrev Laurent.

Facebook er imidlertid klar i sitt svar på spørsmålet om stalking fører til at man dukker opp som venneforslag.

- Svaret er nei. Å besøke noens profil fører ikke til at de dukker opp i «personer du kanskje kjenner»-liste, sier Facebooks talsperson til Nettavisen.

Bekymringer deles på forum

Laurent er langt fra den eneste med lignende opplevelser.

Ikke overraskende, er nettforumene fulle av folk som bekymrer seg for eks-kjæresten. De er overbevist om at eksen dukker opp som et resultat av stalking.

«Eksen min fra 15 år siden dukket opp i min liste. Det er ingenting som knytter oss sammen, ingen felles nettverk, venner eller interesser. Og jeg har ham ikke lagret i kontaktlisten, og har heller ikke googlet eller søkt ham opp,» skriver en på et mammaforum.

«Denne morgenen foreslo Facebook min skumle eks som venn - helt ut av ingenting. Ingen kontaktinformasjon lagret og ingen venner til felles,» skriver en annen, sitert i Forbes.

LES OGSÅ: Slik fjerner du alle dine gamle poster på Facebook

Nordmenn deler også sine bekymringer i ulike forum:

«Jeg fikk nylig opp eksen til min eks som forslag i "personer du kanskje kjenner". Det føltes litt skummelt og ubehagelig. Jeg har aldri møtt henne, og det nærmer seg tjue år siden jeg gjorde det slutt med eksen,» skriver en.

«Jeg traff en gammel klassekamerat igjen. Vi har ikke sett hverandre på 20 år. Han bor ikke her jeg bor. Vi slo av en prat, fb ble ikke nevnt. Vi har ingen felles venner på fb. Noen dager etterpå, så kommer vedkommende opp som forslag fra fb. Så jeg er overbevist,» skriver en annen.

Avkrefter at de bruker posisjonen din

Ekser og gamle klassekamerater er imidlertid én ting. Mer alvorlig er det når Facebook foreslår venner du virkelig ikke ønsker at skal finne deg på sosiale medier.

Journalisten Kashmir Hill har brukt over fem år på å komme til bunns i algoritmene bak «personer du kanskje kjenner»-lista. Selv fant Hill en gammel tante hun ikke visste hun hadde på lista, og har siden forsøkt å få Facebook til å fortelle åpent hvilke faktorer som ligger til grunn for forslagene.

I 2016 skrev hun om en psykiater som reagerte på at hun fikk opp pasientene sine som venneforslag - uten å ha delt verken telefon- eller epost-kontakter med Facebook.

Hun synes det var ubehagelig, men det ble verre da hun fikk vite at pasientene også fikk opp hverandre som venneforslag.

Kunne det være at Facebook brukte posisjonen deres, altså at telefonen hadde registrert at pasientene hadde vært på samme sted, som utgangspunkt for venneforslaget?

Les også Tre av Norges mest anerkjente psykologer: Det er én ting de aller fleste vil ha svar på

Ikke ifølge Facebook selv. De avviser at de bruker posisjonsdata når de foreslår venner. De testet det riktignok i 2015, men bare i fire uker, sier selskapet.

Journalist Hill har undersøkt psykiater-saken grundig, og kom frem til følgende teori:

Psykiateren hadde, som veldig mange andre, gitt Facebook tilgang til telefonnummeret sitt. Fordi pasientene hennes hadde lagret dette telefonnummeret, kom de opp som venneforslag - både hos psykiateren, men også hos hverandre.

Facebook har ikke bekreftet denne teorien, skrev Hill i 2016.

Mange er imidlertid ikke klare over at de har gitt Facebook tilgang til epost- og telefonkontakter, men det kan nok forklare en del av de mystiske venneforslagene. Det vil nemlig si at en du utvekslet e-poster med for 10 år siden, kan dukke opp som en Facebook tror «du kanskje kjenner»

I 2017, rapporterte Hill om sexarbeidere som fryktet for sin egen sikkerhet etter klienter dukket opp som «personer du kanskje kjenner» på Facebook.

Verken Hill eller de involverte kom til bunns i hvorfor dette skjedde, og Facebook kunne ikke kommentere saken spesifikt.

- Mange motstridende meldinger

Når «personer du kanskje kjenner» blir diskutert i media, går Facebook tilbake til å liste opp de kjente faktorene bak algoritmene: Felles venner, felles nettverk, felles Facebook-grupper/tagget i samme bilde og kontakter du har lastet opp via Facebook.

Utover det, avslører de altså svært lite.

- Den ene tingen jeg har oppdaget gjennom alle mine artikler om «People You May Know», er at selv de som jobber der, vet lite om hvordan det faktisk fungerer. Derfor har jeg fått mange motstridene meldinger gjennom årene, sier journalist Kashmir Hill, ifølge Wired.

Det har flere ganger blitt foreslått at man skal kunne velge bort funksjonen, altså forhindre Facebook fra å foreslå venner - samt at du ikke dukker opp som forslag for andre. Dette sier Facebook nei til.

- Vi tror ikke det ville vært nyttig å innføre en mulighet til å velge det bort, sa Facebook i 2017.

Facebook understreker at de er opptatt av brukernes sikkerhet, og at det derfor er mulig å fjerne venneforslagene som dukker opp.

Det skriver også Facebooks talsperson til Nettavisen:

- Vi tilbyr brukerne ulike verktøy, slik at de i størst mulig grad skal få opp relevante forslag. Dersom det dukker opp uønskede forslag, kan brukerne trykke på «fjern» ved siden av vedkommende sitt navn. De kan også velge å blokkere vedkommende, og dermed sørge for at de blir permanent skjult fra deres «forslag til personer du kjenner.