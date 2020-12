Så lenge må du vente før du tar «fremtidspraten» med ny kjæreste

Det blir anspent stemning i studio når Adrian og Kjersti skal diskutere når det passer seg å diskutere fremtiden.

«Etter hvor lang tid er det OK å begynne og snakke om fremtiden, altså flytte sammen, få barn og så videre, i et nytt forhold? Hvor går grensen for psyko vs.sykt tregt?»

Det spurte en av Hun vs. han sine lyttere om, og den såkalte fremtidspraten er derfor tema i ukens episode.

Mens Kjersti vurderer det som relativt uproblematisk å snakke om fremtiden, synes Adrian det fort blir stressende og er jevnt over ukomfortabel i situasjoner hvor han må ta stilling til antall barn og hus vs. leilighet.

Begge synes imidlertid det må gå en viss tid før tema blir lagt på bordet, og blir til slutt - etter høylytt debatt i studio - enig om tidsaspektet.

