Så mye penger kan du spare på hurtiglading på riktig sted

Det er store prisforskjeller - og den største aktøren er dyrest.

I bensin- og dieselenes verden er det til dels store penger på å spare på å være prisbevisst. Prisene varierer mye i løpet av uka, og det er en lang rekke rabattordninger å velge mellom.

Det er derimot mindre oppmerksomhet rundt prisforskjellene på å lade opp en elbil, og her er prisforskjellene til dels mye høyere enn for bensin.

Langt over dobbelt pris

Da Nettavisen nylig var ute og testet elbilen Audi e-Tron, ble prisforskjellene på hurtiglading understreket kraftig: Planen var egentlig å lade på Ionitys superhurtigladestasjon på Gol, der du betaler en fastpris på 80 kroner for å lade.

Grunnet tekniske problemer med ladestasjonene til Ionity, måtte vi velge Fortums hurtigladere i stedet. Konsekvensen ble at vi måtte betale over dobbel pris og at vi ble stående mye lenger enn vi ellers hadde vært nødt til.

Disse tilbyr hurtiglading i Norge

To hurtigladeløsninger trenger nemlig ikke å være likeverdige.

Det er i hovedsak fem utbyggere av hurtigladere i Norge, og de opererer med til dels vidt forskjellig betalingsstruktur:

Tesla har bygget ut et stort nettverk av såkalte «Superchargers» i hele landet, og har trolig flest hurtigladepunkter i Norge. Ladestasjonene fungerer utelukkende på Tesla-modeller, og prisen varierer fra gratis (inkludert i kjøpsprisen) til en fast pris per kWh som varierer noe fra lokasjon til lokasjon. Ladeeffekten er opp til 120 kW.



har bygget ut et stort nettverk av såkalte «Superchargers» i hele landet, og har trolig flest hurtigladepunkter i Norge. Ladestasjonene fungerer utelukkende på Tesla-modeller, og prisen varierer fra gratis (inkludert i kjøpsprisen) til en fast pris per kWh som varierer noe fra lokasjon til lokasjon. Ladeeffekten er opp til 120 kW. Det finske kraftselskapet Fortum er den største ladeaktøren i Norge som tilbyr lading til alle bilmerker. De tilbyr ladeløsninger på alt fra hjemmelading og opp til superhurtigladere på 150 kW. Majoriteten av vanlige hurtigladere er på 50 kW. Selskapet tar normalt betalt per minutt du står koblet til en ladestasjon.



er den største ladeaktøren i Norge som tilbyr lading til alle bilmerker. De tilbyr ladeløsninger på alt fra hjemmelading og opp til superhurtigladere på 150 kW. Majoriteten av vanlige hurtigladere er på 50 kW. Selskapet tar normalt betalt per minutt du står koblet til en ladestasjon. Grønn Kontakt er i stor grad en norsk direkte konkurrent til Fortum. Selskapet tar betalt per minutt, men satser stort på en rabattordning der det blir billigere jo mer du lader.



er i stor grad en norsk direkte konkurrent til Fortum. Selskapet tar betalt per minutt, men satser stort på en rabattordning der det blir billigere jo mer du lader. BKK/Lyse er regionale aktører med et begrenset antall hurtigladere. De tar betalt per minutt du lader.



er regionale aktører med et begrenset antall hurtigladere. De tar betalt per minutt du lader. Ionity er en splitter ny aktør som er et samarbeidsprosjekt i tysk bilindustri. De bygger utelukkende ut såkalte superhurtigladere på 150 kW, som skal oppgraderes til 350 kW på sikt. Foreløpig har de bare en håndfull lokasjoner i Norge. De har en fast pris per gang du kobler deg på stasjonen.



Så mye varierer prisene

Under har vi samlet prisene som de forskjellige operatørene benytter seg av.

Pris på hurtiglading Aktør Hurtiglading Superhurtiglading Pris for 50 kWh* Fortum 2,50 kr/minutt 4 kr/minutt 150 kroner Grønn kontakt 1,50-2,50 kr/minutt 2,10-3,50 kr/minutt 90-150 kroner Tesla 1,70 kr/kWh 1,70 kr/kWh 85 kroner Ionity 80 kroner per gang 80 kroner per gang 80 kroner BKK/Lyse 2,50 kr/minutt

150 kroner

* Vi forutsetter at du får maksimal effekt i hele hurtigladeperioden.

Det er tre aktører som benytter seg av pris per minutt. Det ser ut til at Fortum har satt standarden for pris, mens Grønn Kontakt i praksis legger seg under gjennom rabattsystemet der rabatten øker i trinn opp til 40 prosent avhengig av hvor mye mye du lader for i måneden.

Det betyr at faste kunder kan spare betydelig på å velge dem.

Fortum, BKK og Lyse tilbyr rabatt på 10-15 prosent om du også er strømkunde hos selskapene - noen med krav om spesielle strømavtaler.

Fordi strømavtalene ofte er dyrere enn de billigste på markedet, har vi holdt dette utenfor i tabellen over.

Det er fortsatt slik at mange Tesla-eiere har gratis superlading, men nye kunder får ikke dette. Tesla har nylig justert sine ladepriser, og oppgir nå en «snittpris» på 1,70 kroner per kWh. Etter det Nettavisen forstår varierer prisene med rundt 20 øre mellom de forskjellige lokasjonene, men har ikke fått dette bekreftet.

Ionity er i en helt særstilling på sin prismodell, gjennom fastpris per ladeøkt og støtte for superhurtiglading. Det betyr at prisen per kWh blir lavere jo mer strøm du fyller.

Det skal forøvrig nevnes at flere aktører tilbyr betaling gjennom SMS, men da blir prisen høyere.

Uforutsigbar pris

Det er viktig å understreke at betalingsmodellen kan ha veldig mye å si for hvor mye du faktisk betaler, fordi du ikke kan vite sikkert med hvilken effekt du lader med på før du starter lading.

På en vanlig hurtiglader er maksimal effekt 50 kW, og det er den effekten vi har tatt utgangspunkt i når vi har regnet ut prisen i tabellen over. Under optimale forhold er det mulig å komme nær denne grensen.

Selv om bilen er koblet til en 50 kW-hurtiglader, er det ikke sikkert at du faktisk får full effekt. I dette tilfellet er effekten redusert med 20 prosent, og det er et tall som kan variere kontinuerlig. Dette påvirker sluttprisen når du må betale per minutt.

Er det derimot kaldt, eller du skal lade forbi 80 prosent, kan effekten falle betydelig. Halv effekt er ikke unormalt - og er du virkelig uheldig kan effekten falle ned mot 15-16 kW.

I slike situasjoner betyr minuttpris at kostnaden per kWh øker betydelig. Halveres effekten, dobles strømprisen om du betaler per minutt.

Prises hurtigladingen per kWh, betyr lavere effekt «bare» at det tar lenger tid å lade.

Hos Tesla er dette spesielt viktig. På deres superladere kan du i beste fall oppnå over 110 kW effekt - mens effekten blir nær halvert om du må dele hurtiglader med en annen. Siden selskapet tar betalt per kWh, ikke per minutt, får ikke det økonomisk betydning for den som lader.

To klare grupper

Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt sier til Nettavisen at han opplever at kundene deler seg inn i to grupper.

Grønn Kontakt-sjef Ole Henrik Hannisdahl.

- Noen er veldig prisbevisste, og det er noen som ikke er det. Vi ønsker å være der kundene er, og det handler i stort grad om «convenience». Da er det ikke alltid pris er det viktigste.

- Samtidig har vi et nettverk som står der hele døgnet, og vi ønsker høyest mulig bruk også utenfor timene da det er aller mest travelt, og da vil vi også tiltrekke oss dem som er opptatt av pris. Da ønsker vi å belønne de faste kundene, sier Hannisdahl.

Han er ikke bekymret for at Ionity nå gjør inntreden på markedet.

- Vi ser positivt på at det kommer flere aktører. Det er i prinsippet bare to aktører i dag, og det er litt lite. Vi setter pris på at det kommer nye aktører som gjør litt nye ting, sier han.