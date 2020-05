Sa opp jobben etter «Paradise»-seieren - nå endrer hun karrière totalt

– Til å bare være 22 år har jeg opplevd ganske mye i livet, forteller «Paradise»-vinner Yasmine San Miguel Moussaoui.

Yasmine San Miguel Moussaoui (22) fra Fredrikstad triumferte seg til seier inne på «Paradise Hotel» denne sesongen.

Etter å ha kranglet heftig på tv og hatt sex med fienden sin inne på hotellet, har det vært nok av dramatikk til å fylle en hel bok.

Og det er akkurat det Yasmine planlegger å gjøre. Boken kommer derimot ikke til å handle om realityserien, men om Yasmines fortid.

Havnet i fosterhjem

For selv om vi har blitt kjent med henne på tv som en sterk og seiglivet spiller på luksushotellet i Mexico, har den 22 år gamle jenta litt av en fortid bak seg.

Som tiåring flyttet Yasmine til det for henne ukjente landet Norge etter å ha bodd i Frankrike, og i 13-14 årsalderen ble hun plassert i fosterhjem.

– Det var ikke noe jeg kunne forberede meg på, det skjedde bare en dag, forteller Yasmine til Nettavisen.

– Det er en veldig innviklet historie som ikke hender folk flest, men som likevel mange der ute kan kjenne seg igjen i, forteller Yasmine om det å havne i fosterhjem.

– Mamma og pappa vil alltid være mamma og pappa

Hun flyttet inn hos Torill og Jostein på Nannestad, og det tok ikke lang tid før hun knyttet seg til de to som hun i dag kaller for «mamsi og papsi».

– Jeg fikk Jostein og Torill og familien der, og sånn er det fortsatt den dag i dag, sier Yasmine engasjert.

– De fikk meg til å føle meg varm og ivaretatt og en del av familien fra første dag. Mamma og pappa vil alltid være mamma og pappa, men Jostein og Torill er mamsi og papsi, sier hun kontant.

I etterkant av Paradise Hotel-seieren, hvor hun stakk av gårde med 187.000 kroner av premiepotten på en halv million, har hun sagt opp jobben som flyvertinne for å skape seg en karriere på egenhånd.

Endrer karrierevei

Nå er planen å bruke historien sin til å fortelle andre at det å ha med barnevernet å gjøre og å bo i fosterhjem ikke må være triste eller vonde historier, og den store drømmen er å bli antatt som forfatter hos et forlag.

– Jeg har lyst til å fortelle om de solskinnshistoriene som faktisk finnes der ute. Jeg husker da jeg var ung var jeg veldig redd for barnevernet fordi jeg hørte så mye skummelt, men jeg ble så godt ivaretatt, forteller Yasmine.

Hun mener hun selv har vært kjempeheldig og at barnevernet sørget for å gi henne en trygg base.

– Jeg har hatt de fineste fosterforeldrene jeg kunne fått. De har vært støttende, alltid fulgt opp, vært flinke med oppdragelsen og rett og slett vært gode rollemodeller som jeg ser veldig opp til, forteller «Paradise»-vinneren.

Skammen

Til tross for dette kjente Yasmine likevel på en følelse hun skulle ønske hun slapp å ha.

– Jeg husker at selv om alt var så bra det kunne bli, så skammet jeg meg over det at jeg bodde i fosterhjem. Jeg ville på ingen måte skille meg ut, men det gjorde jeg, forteller hun og forklarer:

– For i Norge, og ikke bare i her, men i mange andre land, så har de fleste et A4-liv med foreldre og besteforeldre. Jeg hadde plutselig ingen, forteller hun.

Derfor ønsker hun nå å fortelle at dette er også en normal for noen.

– Det er mange som har sin oppfatning om folk som havner i fosterhjem og den vil jeg endre, sier hun.

Håpet er å få folk til å tenke seg om to ganger før man dømmer noen.

– Den dagen jeg kommer ut med historien så håper jeg at folk sitter igjen og tenker «shit, man skal ikke dømme andre før man faktisk vet noe». Man vet aldri hva slags kamp andre kjemper, avslutter hun.

