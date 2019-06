Så stille - så vakkert

Det er neppe så mange her hjemme som har hørt om det franske paret Séréna Fisseau og Vincent Peirani. De som har et ønske om at den store ro skal senke seg, bør stifte bekjentskap med dem så raskt som mulig.

Vokalisten Fisseau og trekkspilleren Peirani bor sammen og har også to barn som begge er under ti år. Både sammen med barna, sammen med venner og for seg sjøl har de skapt et lite musikalsk univers som sørger for at den store ro kan innta rommet. Nå har de heldigvis bestemt seg for å dele universet med oss andre også.

Peirani, som vi har møtt i flere sammenhenger tidligere, spiler i tillegg til trekkspill også piano og en rekke andre mer eller mindre tradisjonelle instrumenter, for eksempel plastikkpose. Uansett hva denne virtuosen trakterer så kler det stemma til fruen på et herlig vis.

Fisseau har jobba mye med musikk for barn i karriera si. Den estetikken tar hun med seg hit også, men «So Quiet» er så avgjort musikk for godt voksne mennesker - også.

Fisseau synger på engelsk, portugisisk samt fransk og indonesisk - de to sistnevnte språkene er hennes morsmål. Alt gjør hun med like stor ekthet og inderlighet og at det er store doser empati ute og går her er ikke vanskelig å gjennomskue.

Her får vi alt fra «What a Wonderful World» via Burt Bacharachs «Close to You» til Tom Jobims «Luiza», Beatles-låta «And I Love Her» og «Over the Rainbow» til en rekke ukjente - for meg i alle fall - franske sanger.

Fellesnevneren for alle er at det er nydelige sanger, framført på et originalt og inderlig vis. Nok et fellestrekk er at alt er nedpå og sørger for at roa senker seg hvor du enn måtte befinne deg.

Séréna Fisseau og Vincent Peirani har funnet både hverandre og en felles og usedvanlig vakker musikalsk kjerne.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.