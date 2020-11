Salget av erotiske artikler på nett har eksplodert under koronapandemien

Ett fylke skiller seg ut.

Nettsalget av erotiske artikler har økt med hele 65 prosent i koronaperioden, sammenlignet med samme periode i fjor.

I Vestfold og Telemark har innbyggerne brukt 30 prosent mer enn landsgjennomsnittet på sexleketøy, oljer og erotiske klær, viser nye tall fra Klarna.

Tar man en titt på de største kommunene er det Drammen som topper listen. Her har de per innbygger brukt hele 20 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Deretter følger Fredrikstad, 8 prosent over gjennomsnittet.

– Det er helt åpenbart at nedstengingen i forbindelse med koronapandemien har ført til at salg av alle former for underholdning og lek i hjemmet har økt. Det er derfor ikke unaturlig at salget av erotiske artikler flere ganger i denne perioden har toppet våre oversikter over kategoriene med høyest vekst, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna.

Tallene viser at det stadig flere kvinner handler inn til hygge og moro. I løpet av det siste året har deres andel av totalsalget økt med sju prosentpoeng, til 46 prosent. Spesielt blant dem under 35 år har

– Så selv om menn fremdeles står for over 54 prosent av det totale volumet i kategorien, har veksten blant kvinner, spesielt i de yngre aldersgruppene, vært signifikant, sier Elvestad. (©NTB)

Les mer Knuser rekorder: Koronakrisen gir kanonvekst for netthandelsgigant

Reklame 12 kupp du gjør på Black Week-salget hos Fjellsport