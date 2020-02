Salget har stupt med over 80 prosent – snart er det helt slutt for biler med manuelt gir

Nå kan vi begrave den manuelle girkassen for godt.

Det er ikke mange ting som kan måle seg med å kjøre en fantastisk bil på en fantastisk vei - med en skikkelig presis, manuell girkasse.

Mazda MX-5 er kanskje det beste eksempelet. Alle som har kjørt den bilen, vet hvordan en god girkasse kan definere hele bilen.

Mazda MX-5 er en bil som har blitt gjort kjent av sin gode manuelle girkasse. Foto: Magnus Blakerr (Nettavisen)

Fra noe vi så ned på, til det selvfølgelige valget

Manuell girkasse ligger nesten i genene til autofile nordmenn. Vi har sett ned på amerikanerne som kjørte med elendige, automatiske girkasser på 80- og 90-tallet. Det har tatt brodden av ytelsen. Forbruket har vært mye høyere. Og så mye kjedeligere, da gitt!

Men de siste årene har vi hørt at stadig flere ungdom velger å ta billappen bare for automatgir, og nå kan vi langt på vei slå fast at de ikke har gjort noe dumt valg.

Nettavisen har fått tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) som viser at andelen som velger bil med manuell girkasse har stupt de siste årene. De fire siste årene er salget sunket godt over 80 prosent.

2015: 26,7 prosent (40.212 biler)

2016: 18,4 prosent

2017: 11,7 prosent

2018: 7,7 prosent

2019: 4,7 prosent (6718 biler)

Derfor har salget stupt

Årsaken til at automatgir har tatt helt over er todelt. Det begynte med at de automatiske girkassene gjorde enorme fremsteg: De fikk mer intelligent styring og flere trinn. Dette gjorde dem lettere å leve med, og det ga redusert utslipp og forbruk.

Manuell girkasse blir også stadig mindre vanlig på sports- og superbiler, ganske enkelt fordi automatgir viste seg å gi bedre ytelse.

Stupet de siste årene er derimot drevet frem av at hybrider og elbiler har gjort automat til en selvfølge.

Hybrider er avhengig av en sømløs overgang mellom flere motorer, og da er ikke en manuell girkasse hensiktsmessig.

Elbiler har ikke gir å velge

For elbiler er bildet enda tydeligere: Nesten ingen av elbilene på markedet i dag har mer enn ett gir, ganske enkelt fordi de ikke trenger det.

Porsche Taycan er ett av unntakene, der motorene som driver bakhjulene har to gir - mens forhjulene bare har ett gir. Også da sier det seg at det å gjøre dette manuelt ikke er fornuftig.

Og siden det er bestemt at alt bilsalget i 2025 skal være nullutslippsbiler, altså elbiler, så vil det ikke lenger være rom for manuell girkasse. I alle fall ikke med mindre teknologien endrer seg.