Sam Asghari bryter tausheten om den nye dokumentaren  «Framing Britney Spears»

Dokumentar om Britney Spears har fått stor oppmerksomhet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I helgen slapp New York Times slapp dokumentaren «Framing Britney Spears», der regissør og produsent Samantha Stark tar et dypdykk inn i hva som foregår i livet til den amerikanske stjernen Britney Spears (37) på godt og vondt.

Dokumentaren har skapt store reaksjoner i sosiale medier og spesielt mediedekningen rundt sangstjernen har fått flere til å reagere. Nå uttaler også popstjernens kjæreste, Sam Asghari (27), seg.

I en uttalelse til People uttrykker Asghari sitt håp om parets fremtid samtidig som han takker Spears' fans for all støtte.

- Jeg har aldri ønsket noe annet enn det beste for min bedre halvdel og vil fortsette å støtte henne når hun følger drømmene sine, og skape fremtiden hun ønsker og fortjener, sier 27-åringen.

- Jeg er takknemlig for all kjærligheten og støtten hun mottar fra fans over hele verden, og jeg gleder meg til en normal, fantastisk fremtid sammen, fortsetter han.

Åpner opp om spontanaborten: - Han ville blitt født denne uken

Chrissy Teigen (35) og ektemannen John Legend (42) mistet sitt ufødte barn i september i fjor. Siden den gang har de begge vært åpne på sosiale medier om sorgen.

I et intervju med Ellen DeGeneres (63) tirsdag forteller Teigen åpent om hvordan hun har taklet tiden i ettertid.

- Det føles så lenge siden nå. Alt er fortsatt uklart og jeg prøver fortsatt å akseptere hva som har skjedd på en måte, sier Teigen i under videointervjuet.

Stjernen kan avsløre at hun hadde kjøpt inn flere antrekk til resten av graviditeten som fortsatt henger i klesskapet.

- Det er tøft, for han ville blitt født denne uken, så det er vanskelig å ha disse tingene som konstant minner meg om han.

Teigen forteller at hendelsen har vært en omvending for henne, og at hun er glad for at hun har oppdaget terapi, og at hun nå føler seg bra med seg selv og som en ny person.

- Man ser aldri for seg at sånt skjer med en selv. Man hører historier om at dette skjer med andre, men det skjer ikke med meg. Så da det gjorde det blir man helt sjokkert.

Får modellkontrakt

Den avdøde basketballstjernen Kobe Bryants eldste datter Natalia Bryant (18) har signert modellkontrakt med det kjente modellbyrået IMG. Det melder byrået selv på Instagram.

«Jeg har alltid vært interessert i mote fra ung alder. Jeg har mye kjærlighet for industrien og jeg har hatt lyst til å bli modell så lenge jeg kan huske. Det er mye å lære, men jeg føler dette er en god mulighet for meg til å lære og uttrykke meg kreativt.» skriver de som en uttalelse fra Bryant.

IMG er et av verdens fremste modellbyråer, som også representerer supermodellene Gigi og Bella Hadid. De har også tidligere i år signert stedatteren til den amerikanske visepresidenten Kamala Harris (56), Ella Emhoff (21) etter at hun fikk stor oppmerksomhet etter presidentinnsettelsen i januar.

Kobe Bryant og datteren Gianna Bryant mistet livet i en tragisk helikopterulykke i januar i fjor. Bryants enke Vanessa Bryant (38) har vært åpen om sorgen og har ikke lagt skjul på at det siste året har vært tungt for henne og deres tre døtre, etter at de mistet far og søster i ulykken.

