Blir sportsanker i NRK.

31-åringen har tidligere være sportsanker hos konkurrenten TV 2, og etter det jobbet hun i en periode i radioen, først for Radio Norge, så Radio 1, og til slutt som radioprogramleder i NRK Nyheter. Nå gjør hun imidlertid et comeback på fjernsynet, noe Skogrand bekrefter overfor VG.

Skogrand skal lede sportssendingene i NRK Sport, hvor hun blir kollega med forloveden og eks-skiskytter Emil Hegle Svendsen. Trønderen er for øyeblikket ekspertkommentator under NRKs skiskytter-sendinger. Skogrand har vært sammen med Hegle Svendsen siden 2014, og sammen har de sønnen Magnus.

Hegle Svendsen la opp som skiskytter i april 2018, og da så Skogrand fram til en ny hverdag med en kjæreste som ikke konstant var på reisefot.

- Det blir nok rart for oss, men mest for Emil. Jeg driver ikke med idrett, så for meg blir det ikke den helt store forskjellen. Jeg gleder meg til hva framtiden vil bringe for Emil. Han må finne seg en ordentlig og fin jobb han også, sa Skogrand.

