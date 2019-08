Hvordan kaprer du drømmemannen? En amerikansk datingcoach påstår å ha svaret. En norsk psykolog er skeptisk.

Vi mennesker er glade i enkle, raske løsninger.

«Spis dette, så blir du slankere.» «Trykk her, så får du trippelorgasme.» «Bruk dette ordet, så vinner du alle diskusjoner.»

Som regel er det bare tull.

Så når den selvutnevnte «samlivscoachen» James Bauer, deler ut det han mener er oppskriften på hvordan kvinner kaprer drømmemannen, er det lov å bli litt skeptisk.

«Jeg skal fortelle dere om noe alle menn er besatt av. Det er noe han lengter etter. Mer enn kjærlighet. Mer enn penger. Mer enn sex. Og det som er helt vilt, er at denne hemmelige besettelsen er nøkkelen til kjærlighet, oppmerksomhet og total hengivenhet resten av livet,» lover Bauer, som har skrevet boka «His Secret Obsession» og angivelig har 12 års erfaring som samlivscoach,

Trigge hans «helteinstinkt»

Bauer mener altså at det finnes en hemmelig nøkkel til enhver manns hjerte, men at få kvinner kjenner til dette.

Denne nøkkelen omtaler han som en «hemmelig besettelse», noe mannen selv ikke vet at han trenger, men som er helt avgjørende for at du som kvinne skal kapre ham.

Er dere klare, damer? Dette er altså mannens hemmelige besettelse:

Beundring.

Bauer kaller det for «helteinstinktet», og mener det må vekkes i menn for at de skal kunne bli forelsket i en kvinne.

Kvinner må altså trigge dette instinktet ved å få ham til å føle seg beundret, viktig og sett opp til.

Men det må være troverdig, understreker Bauer. Man kan ikke bare rose og skryte av mannen, men gi ham følelsen av å ha fortjent kvinnens tillit, beundring og respekt.

Det er ikke måte på hva du som kvinne vil få som respons hvis du trigger hans «helteinstinktet»:

Livslang kjærlighet.

«Du kommer til å bli den han tenker på dag og natt,» lover Bauer.

- Så deilig for menn, da

Det høres jo fint ut. Bare vise litt beundring og vips, så er drømmemannen din.

Men kanskje litt for godt til å være sant?

Psykolog og parterapeut i Parweb.no, Andreas Løes Narum, ler.

- Denne mannen burde jo alle kvinner høre på! Tenk så deilig for menn, da, om dette sprer seg, sier Løes Narum.

Spøk til side, det er noe i det Bauer sier, ifølge Narum:

- Alle mennesker liker å bli beundret. Det henger sammen med det dypere behovet vi mennesker har for trygghet og nærhet. Så det kan absolutt være fint å vise beundring for den du er forelsket i, men det går begge veier. Kvinner vil også bli beundret, det er ikke forbeholdt menn, sier Løes Narum.

SKEPTISK: Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum er skeptisk til at beundring er veien inn til enhver manns hjerte, men er enig i at beundring er en viktig ingrediens i forelskelsen. Foto: Privat

Når menn finner yngre damer

Det gir altså en god følelse å bli beundret. Spørsmålet er bare om kvinner og menn søker beundring - og blir beundret - for ulike ting?

Forskning viser at kvinner søker oppover i status, utdanning og inntekt når de leter etter en partner. Utseende havner lengre ned på lista over egenskaper de vurderer som avgjørende når de skal finne kjæreste.

Menn, derimot, setter utseende høyt opp på prioriteringslista.

- Damer vektes først og fremst etter utseende, deretter personlighet, mens økonomi og utdanning ikke betyr så mye. For menn, derimot, er det litt omvendt: Penger og sosial status vektes tungt, mens menns utseende betyr mindre, har psykolog Peder Kjøs tidligere uttalt til Nettavisen.

Vi vet også at hvis et forhold preges av stor aldersforskjell, er det som regel mannen som er eldre enn kvinnen. Preges forholdet av stor inntektsforskjell, er det som regel mannen som tjener mest. Selv i 2019.

Er det derfor rimelig å anta at menn søker beundring for de egenskapene de vet kvinner søker, altså utdanning, lønn og status, mens kvinner vil bli beundret for sitt vakre utseende?

Zoe Williams, journalist og spaltist i The Guardian, skrev i januar følgende kronikk:

«Menn foretrekker ikke yngre kvinner for deres faste kropper - men for deres større beundring.»

Williams argumenterer for at eldre menn velger yngre kvinner fordi de kan sole seg i glansen av deres beundring, mens yngre kvinner velger eldre menn på grunn av deres tilsynelatende høye kunnskapsnivå.

«Alle som er 20 år yngre enn deg, ser ut til å tro at du har rett i det meste du sier. Noen menn bytter gjerne inn delte kulturelle referansepunkter mot litt beundring. På samme måte er klisjeen at yngre kvinner dater eldre menn fordi de er rikere, men sannheten er nok heller at de dater dem fordi de ser ut til å kunne en del nyttige ting,» skriver Williams.

Stereotypiske kjønnsroller

Psykolog Løes Narum er delvis enig med Williams, men mener det blir for enkelt å konkludere med at alle menn vil bli beundret for status og makt, mens alle kvinner bruker utseendet sitt for å skaffe beundrere.

- Samtidig hører vi jo at kvinner med gode jobber og høy inntekt innrømme at de føler de lykkes bedre på datingmarkedet om de «toner seg ned»?

- Ja, og det kjøper jeg. Nå har jeg ikke sett forskning på det, men det passer jo godt inn i de stereotypiske kjønnsrollene, som også henger sammen med evolusjonen. Da skal mannen være sterk, mektig og i stand til å forsvare familien sin. Så det henger nok igjen, sier Løes Narum, og legger til:

- Hvis vi skal generalisere om parforhold med stor aldersforskjell, tror jeg nok at menn i større grad blir beundret for å være klok, erfaren og mektig, mens kvinner i større grad blir beundret for å være ung, attraktiv og fertil.

Likevel tror psykologen det vil variere fra par til par.

Det viktigste er heller ikke hva man beundrer hverandre for, men at man beundrer hverandre omtrent like mye og at begge bidrar like mye til parforholdet.

- Det bør være en viss symmetri, altså en gjensidig beundring. Selv om det er slik at det oftere er mannen som er eldre enn kvinnen, så kjenner jeg også til par hvor kvinnen er eldre og hvor mannen beundrer henne for de samme egenskapene som eldre menn blir beundret for - nemlig det kognitive og erfaringsmessige, avslutter Løes Narum.