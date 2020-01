Samme navn har dominert navnetoppen siden 2003 og er årets navn for tiende gang

Dette er de mest populære navnene i 2019.

Hvert år gir Statistisk Sentralbyrå (SSB) ut en oversikt over hvilke navn som er blit tatt i bruk i løpet av året som er gått.

Ifølge nye tall fra navnestatistikken er det mest brukte jentenavnet i året som er gått Emma, tett etterfult av navn som Nora og Sofie.

393 jenter fikk navnet Emma i fjor.

At Emma nok en gang troner listen over det mest brukte navnet, kommer ikke som en overraskelse. Ifølge SSB har navnet Emma dominert navnetoppen siden 2003, og er årets navn for tiende gang.

- Emma kommer fra tysk og betyr stor. Den forrige navnebølgen hadde en topp i 1880. Så var navnet Emma nesten borte i perioden 1940 til 1970, før det steg jevnt fram til det eksploderte i 2003, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren i SSB.

Listen over guttenavn som var mest populære i 2019 finner vi Jakob, Lucas og Filip. 423 gutter ble hetende Jacob eller Jakob.

Fakta Mest populære guttenavn i 2019: ↓ Jakob/Jacob: 423

Lucas/Lukas: 392

Filip/Fillip/Philip/Phillip: 387

Oskar/Oscar: 358

Oliver: 353

Emil: 347

Henrik: 339

William: 333

Noah/Noa: 314

Aksel/Axel: 311 Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fakta Mest populære jentenavn i 2019: ↓ Emma: 393

Nora/Norah: 379

Sofie/Sophie: 326

Ella: 319

Olivia: 303

Ada: 291

Sofia/Sophia: 271

Sara/Sarah/Zara: 265

Maja/Maia/Maya: 260

Ingrid: 258 Kilde: Statistisk sentralbyrå

Flere idrettsnavn troner

En annen navnetendens som SSB trekker frem er den økende bruken av navn fra idrettsstjerner.

Blant annet har navnet Ada, et navn som er kjent for mange gjennom fotballspilleren Ada Hegerberg, klatret seg opp til en 6.plass.

- Mange vil nok kjenne igjen flere av navnene til de kjente løperne Ingebrigtsen-brødrene fra årets ti på topp-liste. Her finner vi blant annet: Henrik, Filip og Jakob. Brødrenes yngste søster heter Ingrid, og dette navnet er også å finne i årets topp 10, sier Ouren til SSB.

NAVNEEKSPERT: Jørgen Ouren er navneekspert i SSB. Foto: Ssb

- Ufattelig mange sjeldne navn

I Norge har vi fritt navnevalg, noe som gjør at en står mer eller mindre fritt til å bestemme hva man ønsker å kalle barnet sitt, så lenge det ikke kan skade barnet.

I fjorårets statistikk over navnevalg i 2017 var det 2.290 jenter og 2.187 gutter som fikk et navn ingen andre i landet har.

Av hensyn til personvernet blir ikke navn gitt til færre enn tre personer offentliggjort. Men navnene som ble gitt til mellom fire og ti nyfødte i fjor, er samlet på SSB sine nettsider.

Navnet Malte er ett av navnene som er ganske sjeldent i Norge. I 2017 fikk fem guttebarn navnet, og det er totalt 60 personer som har det som eneste fornavn.

Fra statistikken over navnevalg i året som er gått ser man at navnet Malte nesten har økt med 50 prosent. I dag er det 110 menn som har Malte som første fornavn.

Ulike navnetopper

Ifølge SSB varierer navnetoppene i landen. Over hele landet er det navnene Emma og Jacob som troner, men i de ulike fylkene varierer de mest populære navnene.

I Oslo er det for eksempel navnet Mohammad som er mest populært blant guttene, og navnet Nora som er mest populært blant jentene. I Stavanger derimot er det Noah og Nora som regjerer.

