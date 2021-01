Samsung av avduket sin nye toppmodell Galaxy S21

Samsungs toppmodell vil utvilsomt bli populær her til lands, men ett valg fremstår som helt uakseptabelt i denne prisklassen.

Det må ha vært mobilverdenens dårligst bevarte hemmeligheter som Samsung avduket, når de nå har vist fram sin nye generasjon Galaxy S-modeller.

Som forventet avduket de den nye S21, S21+ og S21 Ultra, som alle fungerer som direkte avløsere av dagens S20-modeller. Alle tre modellene fremstår som åpenbare gradvise forbedringer av de eksisterende modellene, der det ikke er mange syvmilssteg.

Telefonene vil ha henholdsvis 6,2", 6,7" og 6,8" skjerm.

Som vanlig er S21 og S21+-modellene mer eller mindre identiske, med unntak av fysisk størrelse, og dermed også batterikapasitet, mens Ultra-utgaven pakker inn det lille ekstra.

Designmessig er de svært like, der alle defineres av den nye formen på «klumpen» rundt kameraene på baksiden.

Toppmodellen

Nordmenn elsker toppmodeller, og den nye Ultra-modellen vil utvilsomt bli populær her på berget.

Telefonen har en 6,8" skjerm med en oppløsning på 3200x1440 piksler med adaptiv oppdateringsfrekvens opp til 120 Hz, og endelig støtter nå Samsung opp til 120 Hz i full oppløsning. Det betyr at du ikke lenger trenger å gå ned på skjermoppløsning for å få nytten av de myke bevegelsene du får med høyere oppdateringsfrekvens.

Det kan forøvrig nevnes at topputgaven Ultra har opp til 1200 nits lysstyrke, mens de vanlige S21-utgavene har opp til 1500 nits.

Splitter nytt for året er at telefonen nå har støtte for Samsung digitale blyant S-pen, som så langt har vært forbeholdt Note-mobilene. Noen oppbevaringsløsning for pennen får du derimot ikke uten et spesielt deksel, noe som gjør at vi tror dette blir heller lite populært.

Oppgradert kamera

Det som derimot vil bli tatt mer godt imot er den ny kameramodulen på baksiden med fire sensorer:

12 megapiksels ultravidvinkel, f2.2, 120 grader

108 megapiksels vidvinkel med «Nona binning» for å slå sammen 9 sensorer ved dårlig lys

10 megapiksels tele, 3X optisk, f2.4

10 megapiksels tele, 10X optisk, f4.9

Selfie-kamera: 40 megapiksler.

Samsung hevder de nå har fått skikk på «Space Zoom»-funksjonen, som var heller dårlig på S20 Ultra-modellen, som åpnet for 100X zoom. I hvilken grad det stemmer, gjenstår å se.

De vanlige S21-modellene har samme ultravidvinkel-kamera, men en helt annen løsning på de andre kameraene: 12 megapiksels hovedkamera og et teleobjektiv med 64 megapiksler.

Alle kameraene kan for øvrig gjøre opptak i 4K med 60 bilder i sekundet.

Den kanskje mest spennende funksjonen har fått navnet Cinematic 8K Snap, og lar deg hente ut stillbilder av videoer du filmer i 8K-oppløsning (7680x4320, 33 megapiksler), akkurat der du ønsker. 8K er et format som så langt har vært forbeholdt de mer spesielt interesserte, som først og fremst spiser opp lagringsplassen din. Om man nå kan bruke det som en måte å ta 24 bilder i god kvalitet, så kan mulighetene være mange.

Dessverre har Samsung droppet støtte for minnekort, så vær klar for å slette videoene fort...

Fortsetter å bruke egen prosessor

På den mer kjedelige tekniske siden vil telefonen bruke Samsungs egen prosessor, en 8-kjernet løsning med opp til 2,9 GHz. Samsung hevder ytelsen er alt fra 20 til 100 prosent raskere enn forrige generasjon, avhengig av hva du gjør.

Ryktene har svirret på forhånd at Samsungs prosessorer denne gangen skal være raskere enn hva Qualcomm produserer. Om det stemmer gjenstår å se.

Ultra-utgaven vil få 12 eller 16 GB RAM, avhengig av om du går for utgaven med 256 eller 512 GB minne.

Batteriet er uendret på Ultra-utgaven, som har 5000 mAh. Samsung hevder det skal holde til mer enn en dags bruk.

Ellers er selvsagt WiFi 6, oppgradert 5G og trådløs lading på plass. De har også introdusert en ny funksjon for å bruke telefonen for å finne fysiske objekter, som tagges med en chip.

Vanntettheten følger IP68-standarden, som betyr at den tåler et uhell.

Følger etter Apple med å fjerne lader

Samsung har for øvrig gjort som Apple, og velger nå å selge sine mobiltelefoner både uten ørepropper og lader.

Selskapet hevder dette er et spørsmål om å oppfordre til gjenbruk. Vi mener fortsatt det er ganske uakseptabelt å selge en telefon til over 16.000 kroner, hvor man ikke får med en lader. Topputgaven av Ultra, med 512 GB laging, har en veiledende pris på 16.500 kroner.

Telefonene havner i butikk 28. januar.

Nettavisen kommer tilbake med test av produktene på et senere tidspunkt.

