Samsung avslører Note 20 Ultra - utkonkurrerer sitt eget flaggskip

Har hørt på kritikken, og dermed snudd alt du vet om Samsung-mobiler litt på hodet.

Det var en dårligst bevart hemmelighet at Samsung onsdag ettermiddag skulle avduke sine to nye gigantmobiler i Note-familien.

Stort sett alt som er verdt å nevne om mobilen har vært lekket i lang tid, inkludert bilder.

Fakta Samsung Galaxy Note20 Ultra ↓ Størrelse. 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

Vekt: 208 gram

Skjerm: 6,9" WQHD+, 120 Hz

Kamera 1: 108 MP vidvinkel, F1.8

Kamera 2: 12 MP 5x optisk, F3.0

Kamera 3: 12 MP ultravidvinkel, F 2.2

Selfie-kamera: 10 MP, F2.2

Prosessor: Exynos990

Minne: 12 GB RAM

Lagring: 256 og 512 GB

Kortleser: MicroSD

Batteri: 4500 mAH

Lading: 25W, 15W trådløst

Vanntett: IP68

Det er likevel verdt å dvele litt ved denne nyheten, for det er litt mer enn «bare en ny toppmodell».

Test: 14 dager med Samsung Note 10+

Bedre enn sin toppmodell

Den nye «arbeidsmobilen» Galaxy Note20 Ultra er langt på vei en Galaxy S20 Ultra, ispedd Note-funksjonalitet. Selve Note-funksjonaliteten er selvsagt forbedret fra forrige generasjon.

Les også: Test: Samsung Galaxy S20 Ultra vs OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Foto: (Samsung)

Det betyr at den blant annet har markedets beste skjerm: En WQHD+ AMOLED-skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens, 5G-støtte, UWB og trippelkameraoppsett. Prosessoren også fortsatt Samsungs egen Exynos990 - ikke den nye Snapdragon 865+ eller oppgraderte Exynos992 som det har vært noe spekulasjon om.

Men den er egentlig mer enn som så: Samsung har tatt til seg en del av kritikken de fikk for sin Galaxy-toppmodell på kamerafronten, og rettet opp disse problemene i Note20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra fikk massiv kritikk for treg autofokus. Noe har blitt forbedret gjennom programvareoppdateringer, men Note 20 Ultra har fått på plass laserfokus.

Galaxy-modellen fikk også masse kritikk for sin fullstendig ubrukelige 100X digitale zoom - eller Space Zoom som Samsung kalte det. Den er fjernet. Dermed slipper du å bli lurt til å ta dårligere bilder enn nødvendig.

Portrettbilde tatt med 100x zoom på Galaxy S20 Ultra. Dette er ikke godt nok til noe som helst - og på Note20 Ultra er det fjernet.

Vi har bare så vidt fått hendene våre på et demoprodukt, men førsteinntrykket er at autofoksen nå er raskere. Det er mildt sagt svært viktig, og var årsaken til at vi aldri helt klarte å bli venn med Galaxy S20 Ultra.

Skjermen oppleves også bedre: Den er ikke avrundet i hjørnene, som som gir en reelt større overflate. Det er også litt mindre krummede langsider, som skaper mindre refleksjoner.

Test: Apple iPhone SE 2020

Time Of Flight-sensoren er borte fra kameraoppsettet på baksiden av mobilen. I stedet har man nå laserfokus. Det nederste kameraet er et 5X zoom-kamera med speiloptikk for å få plass. Foto: (Samsung)

Time of Flight-sensoren som ble brukt for dybeinformasjon i video er borte - og ingen vil savne den.

PS! Ja, Samsung har tatt livet av Bixby-knappen, og har nå fått knappeplasseringen over på «riktig» side.

Ikke bare en forbedret arbeidsmobil...

Note-serien til Samsung har alltid vært rettet inn mot det profesjonelle markedet. Pennen har alltid vært helt sentral, og de senere årene har Samsung også jobbet for at mobilen skal bli stadig mer både en mobil, men også en virkelig bærbar datamaskin som via en TV kan bli et nettbrett.

Den digitale pennen i Note10 opplevdes allerede som den beste på markedet, og i Note20 har de gjort nye forbedringer som vi knapt visste at vi ønsket oss. De hevder at responstiden/etterslepet er redusert fra 43 til 9 millisekunder. Det gjør at det å skrive på skjermen føles utrolig naturlig.

Les også: Telenor endrer sine mobilabonnement - satser nå på «ubegrenset» data

Samsung har gjort en del oppgraderinger av nøkkelverktøyet Notes, som blant annet gjør det enklere å kombinere taleopptak og nottattaking - og import at PDF-dokumenter.

Men det som virkelig er interessant er at Samsung nå har utviklet tilkoblingen til TV-er så langt, at den for første gang fremstår som et reelt nyttig produkt. Første generasjon av det Samsung kaller Dex, krevde at du hadde en egen dockingstasjon for å bruke mobilen på TV-en. Så ble det bare behov for en HDMI-kabel med adapter.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra kan nå koble seg til trådløst til nyere TV-er, og vil dermed fungere både som en bærbar PC/nettbrett - men det åpner også for at mobilen blir en nær fullverdig spillkonsoll. Foto: (Samsung)

Men med Note 20 er tilkoblingen endelig trådløs. Samsung hevder at telefonen skal fungere sømløst med alle Samsung TV-er fra og med 2019-modeller - men at det også bør fungere med alle modeller som støtter Miracast.

Dette åpner en dobbel verden som er ganske viktig: For det første betyr det at de som jobber med å holde presentasjoner nå, faktisk bare trenger å reise rundt med sin egen mobiltelefon når de reiser rundt på møter. Stadig flere møterom har TV-er, og da kan man bare koble seg på.

Test: Kan en 49-tommer være noe for hjemmekontoret?

... men også viktig for spilling

Viktigere er det at Samsung nå har bestemt seg for at dette bør utnyttes til stadig mer enn arbeid: Samsung har nå inngått samarbeid med Microsoft, og telefonen støtter derfor Microsofts nye spillstreamingtjeneste Xbox Game Pass - tidligere kjent som xCloud.

Dette gir deg tilgang til over 100 av Microsofts Xbox-spill, inkludert spill som Civ5, Gears of War 5, Forza horizon 4 og Minecraft Dungeons.

Jobbmobilen Samsung Note vil derfor nå kunne bli solgt i en pakke der du får med både én og to spillkontrollere.

Dermed er ikke Note lenger noen åpenbar jobbmobil.

- Hvem er denne mobilen egentlig laget for, spurte vi Samsung.

- Alle, sa en representant.

- Så hva er nå argumentet for Galaxy S20 Ultra, når du her får stort sett får det samme, bare bedre og mer?

Det ble stille en stund.

- Det må være design, og Galaxy Ultra støtter litt raskere hurtiglading, men Note 20 kan jo gå fra 0 til 50 prosent på en halvtime...

Prisøkningene fortsetter

Det har vært en voldsom utvikling i prisene på mobiler de siste årene. Alt har blitt mye dyrere, og jammen meg er det ikke slik denne gangen også. Prisoppgangen for tilsvarende modell fra fjorårets lansering er 2600 kroner.

Samsung forsvarer dette i stor grad med at kronekursen har fått svært mye juling.

Galaxy Note20 Ultra har en veiledende pris på 15.000 kroner med 256 GB lagring, og 16.000 kroner med 512 GB.

Prisene på Galaxy S20 Ultra varierer for tiden ganske mye, men både Telenor, Telia og Komplett selger i skrivende stund 128 GB-utgaven for 15.790 kroner. Det gjør i praksis at telefonen nå fremstår umulig å forsvare - og Note blir det naturlige førstevalget hvis du skal ha det beste Samsung har å by på.

PS! Onsdag har også Samsung lansert nye trådløse ørepropper kalt Buds Live i samarbeid med AKG med aktiv støyreduksjon, to nye smartklokker på 41 og 46 millimeter - samt en ny generasjon Galaxy Tab som forsøker å konkurrere mer direkte med iPad Pro.