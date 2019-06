Samuel Massie har fått jobb som forsker: – Det er helt vanvittig

Han har aldri fullført grunnskolen, men nå har bergenseren fått jobb ved Universitetet i Bergen.

Han kommer med nyheten på sin Instagram-konto.

– Jeg som egentlig ikke fullførte grunnskoleutdanningen min har nå blitt tilbudt ny jobb som forsker på Universitetet i Bergen.

Han forteller at universitetet har hatt et forskningsprosjekt på aktiv aldring, og her har forskerne fulgt nøye med på reisene til «Samuel og bestefar».

– Dette er jo helt vanvittig, hadde noen sagt til meg for 10 år siden at jeg kom til å jobbe med Universitetet i Bergen som forsker, så hadde jeg ikke skjønt mye, sier han og legger spøkefullt til «Professor Massie».

Dette kommer etter en allerede heftig uke for eventyrer Massie.

For et par dager siden meldte han, også da på sin egen Instagram-side, at han var syk og ble innlagt på akutten. Dette ble senere omtalt av Dagbladet.

– For tre dager siden begynte jeg å spy blod. Jeg har vært litt pjusk i det siste, og tok vurderingen om å holde ut, så lenge jeg hadde en bøtte ved siden av scenen - i tilfelle det skulle gå galt, sa Massie til Dagbladet.

Det ene har ført til det andre

Samuel ble først kjent for det norske publikummet i NRK-serien «Sjøsprøyt». Der møtte han også eventyrer Jarle Andhøy, som skulle bli den da rebelske ungguttens skjebne.

Sammen reise de ned til Antarktis med seilskuta «Berserk», før det tragiske forliset som kostet tre mannskapsmedlemmer livet. Etter denne fatale ulykken tilbragte Samuel mesteparten av tiden sin med bestefaren Arne Uldvolden.

Siden har de to figurert i den sjarmerende TV2-serien om «Samuel og bestefar». Det er også denne duoen som nå har skapt grobunn for forsker-karrieren.