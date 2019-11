Samuel Massie overrasker med familieforøkelse

Avslører både kjæreste og barn.

- Jeg kan bekrefte at vi har blitt foreldre til verdens skjønneste guttebass. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noe mer på nåværende tidspunkt, forteller den kjente TV-profilen og eventyreren Samuel Massie (25) til Se og Hør.

Ifølge nettstedet var det i juli den lille gutten kom til verden.

Det var i september i 2017 det ble kjent at at Massie og hans tidligere ektefelle, Elsa Maria Eikenes (53), valgte å gå hvert til sitt etter over seks år som kjærester og to år som gift.

Familieforøkelsen kommer dermed overraskende på mange, ettersom Massie har holdt både kjæreste og familieforøkelse skjult for offentligheten.

Samuel Massie har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser. Hvem han nå har fått barn med er ukjent.

Har alltid ønsket seg familie

Grunnen til at det i utgangspunktet ble slutt mellom han og ekskona var fordi avstanden mellom dem ble for stor.

I et intervju med Se og Hør i fjor uttalte han likevel at han en gang i fremtiden ønsket å stifte en familie.

- Jeg er kjempeglad i barn, og har lyst på mange barn. Jeg er veldig familiekjær, men det trenger ikke nødvendigvis å være «mine» barn. Det finnes nok av barn som trenger trygghet og støtte her i verden, og det er vel en del av livet det også - å lære bort alt det tidligere generasjoner har lært meg, sa han til ukebladet og fortsatte:

- Samtidig er jeg forholdsvis ung fremdeles.

Seer-favoritt

At det har vært liten tid til familie de siste årene, kan man enkelt forstå.

TV-profil og eventyrer Samuel Massie ble over natten et kjent ansikt etter den mye omtalte «Berserk»-ekspedisjonen til Sydpolen, der seilbåten med tre av kompisene hans forsvant på Rosshavet utenfor Antarktis i februar 2011.

Siden den gang har 25-åringen dukket opp på TV-skjermen i ulike drakter. I 2015 vant han mange TV-seeres hjerter da han deltok i TV 2-programmet «Skal vi danse». Året etter dukket han opp i samme program, men denne gang som programleder.

Han har også gjestet ulike talkshow en rekke ganger, og deltatt i TV-programmer som «En kveld hos Kloppen» med Solveig kloppen. De siste årene har han vært på tur rundt i verden sammen med bestefar Arne Ulvolden (84).

