San Vicente Bungalows er blant verdens mest eksklusive klubber. Tre spørsmål kan være avgjørende for å bli medlem

Strenge regler og løs stemning gjør at noen av verdens største navn er faste gjester på klubben i West Hollywood.

LOS ANGELES (Nettavisen): Livet som superkjendis kan utvilsomt være glamorøst. Luksusfester, premierer og millioner av penger og av fans er noe mange drømmer om. Men medaljen har også en bakside.

For kun én generasjon siden kunne selv de største stjernene bevege seg relativt anonymt på utesteder, restauranter og under hverdagslige ærender. Dette har imidlertid endret seg med inntoget av smarttelefoner.

Stjerner som Jennifer Aniston og George Clooney kan ikke gjøre selv de kjedeligste ting, som vi andre tar for gitt, uten å bli tatt fotografert av nysgjerrige forbipasserende. Det har gjort at privatliv og anonymitet har blitt noe av det verdens største stjerner setter høyest.

Det var noe som hadde blitt klinkende klart for Jeff Klein, etter ha ledet kjendisfavoritten Sunset Tower Hotel på Sunset Strip i Los Angeles i en årrekke.

- Privatliv er den nye luksusen, sier amerikaneren til New York Times.

Det førte til at Klein i januar åpnet San Vicente Bungalows, etter en oppussing som skal ha kostet rundt 270 millioner kroner. Det har utviklet seg til å bli verdens kanskje mest eksklusive klubb.

Medlemmene må bli godkjent av en hemmelig komité, etter å ha svart på tre skreddersydde spørsmål. Det koster nesten 40.000 kroner i året å stå på medlemslisten, som skal inneholde noen av de største navnene innen musikk, skuespill, teknologi og finans.

De strenge kravene til hemmelighold gjør at klubben tar et spesielt mobiltelefon-grep, og i sommer førte en flere uker lang jakt til at et medlem ble kastet ut etter å ha å lekket et mektig møte.

San Vicente Bungalows skal være stedet der to superkjendiser, uten bekymringer om at det skal havne i tabloidene, kan møtes til en date, noe som skal ha skjedd minst én gang.

A-kjendiser

Jeff Klein kjøpte San Vicente Bungalows i West Hollywood for seks år siden. Da het det San Vicente Inn, og var kjent som et motell som samlet meth-misbrukere. Forskjellen til dagens tilstand kunne knapt vært større.

Etter den omfattende renoveringen, er San Vicente Bungalow nå et idyllisk sted med hageinspirert interiør med mange grønne planter og trær, et lite basseng som pynt og en rekke sitteplasser.

Det er flere bungalower tilgjengelig for de omtrent 1200 medlemmene, og stedet huser også en storskjerm til filmvisninger. Det har gjort San Vicente Bugalows til et ettertraktet sted for Oscar-kampanjer, ettersom mange medlemmer av The Academy gjester klubben.

Eier Jeff Klein vil ikke bekrefte hvem som er medlemmer av San Vicente Bungalows, men folk som Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Jennifer Aniston, Armie Hammer, John Mayer, Sir Mick Jagger, Harry Styles, Jennifer Lopez og Taylor Swift er bare noen av de store navnene som har blitt observert på vei inn eller ut av stedet det siste knappe året.

Tre avgjørende spørsmål

Å bli medlem i den eksklusive klubben, er imidlertid ingen enkel oppgave. For å i det hele tatt å bli vurdert, må du bli nominert av et eksisterende medlem. Og du må være i stand til å betale årsavgiften på omtrent 37.500 kroner per dagens kronekurs, eller 16.000 kroner hvis man er under 35 år.

Selve søknaden består av et bilde av deg selv, og svar på tre konkrete, skreddersydde spørsmål:

- Hva ville selvbiografien din hete?

- Hva er favorittrestauranten din og hvorfor?

- Hva ville ditt unike bidrag til SVB være?

Svarene spiller en stor rolle for å bli akseptert. Det er nemlig ikke bare penger som er avgjørende for å bli medlem i klubben. Jeff Klein hevder han nylig sa nei da et medlem ønsket å nominere det som skal ha vært en av verdens rikeste menn og hans kone.

- Jeg sa jeg mente han ikke burde nominere dem. Hvem bryr seg om de er rike? Det gjør dem ikke interessante, sier Klein.

EIER: Jeff Klein eier og driver San Vicente Bungalows. Foto: JK Hotel Group

Det finnes flere toppledere og rike personer blant medlemmene, men San Vicente Bungalow ønsker en miks. Dermed finnes det alt fra skuespillere til designere, arkitekter til artister, skribenter til restauranteiere blant de nesten 1200 medlemmene. Det skal i skrivende stund stå rundt 8000 mennesker på gjesteliste.

- Hva som fører til avslag? Å være en drittsekk. Alle medlemmene er interessante personer som gjør noe interessant i livet. Mange veldig rike, mektige mennesker søker og kommer ikke inn, sier Klein.

Til slutt er det en hemmelig komité bestående av tolv personer som tar avgjørelsen om hvem som blir akseptert. Komiteen er hemmelig, men ryktene skal ha det til at Julia Roberts er en av dem, skriver The Times.

Komiteen bestod tidligere av fjorten personer, men to av dem ble bedt om å gå av.

- Det var hovedsakelig fordi de fortalte folk at de satt i komiteen. De gjorde det for å være en «big shot». Det var skuffende, sier Jeff Klein.

Strenge mobilkrav

Det er som nevnt San Vicente Bungalows klare fokus på privatliv som gjør stedet så attraktivt for verdens største kjendiser. Det er for eksempel strengt forbudt å lekke til pressen hva som skjer på klubben.

Det er også forbudt å ta bilder og å legge ut noe på sosiale medier, og det er strenge regler om å ikke være til bryderi for gjester eller medlemmer man ikke kjenner.

Gjestene blir fratatt mobilen sin når de ankommer klubben. De får den tilbake, men da er det plassert en teipbit over mobilens kameralinse. Det er satt av et eget rom til telefonsamtaler, ellers risikerer medlemmene straff hvis de er på mobilen.

Ved andre populære steder i Los Angeles får ansatte gjerne penger av paparazziene for å gi tips når kjente fjes er til stede. Det skal ikke være et stort problem ved San Vicente Bungalows, men det er likevel egne, skjulte inn- og utganger for de største stjernene.

INNGANG: Ansatte ved San Vicente Bungalows. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Jeff Klein sier kjente medlemmer føler seg friere ved San Vicente Bungalows, og får støtte av skuespiller Armie Hammer, kjent fra blant annet «The Social Network» og «The Lone Ranger».

- Tro meg, det er mange mennesker på klubben som er mye mer gjenkjennelige enn meg. Men selv for meg er det deilig at man ikke må bekymre seg for at noen skal komme bort å ta en selfie, eller bli plaget på noen måte, sier Hammer til New York Times.

MEDLEM: Armie Hammer er å se på San Vicente Bungalows. Foto: Isabel Infantes (Pa Photos/NTB Scanpix)

Lang jakt etter lekket møte

Å bryte de strenge reglene, kan føre til utestengelse. Det har også skjedd, og minst fire medlemmer har blitt kastet ut. Én ble det fordi han brøt regelen om å ikke drive nettverksbygging da han gikk bort til designeren Tom Ford for å spørre om hans avtale med Estée Lauder.

- Jeg kastet ham ut. Vi kan ikke ha det sånn. Det var forferdelig og bare veldig pinlig, sier eier Jeff Klein.

Det mest kjente regelbruddet utløste en jakt etter den skyldige som varte i flere uker. Et møte på klubben mellom regissør Steven Spielberg og innholdssjef i Netflix, Ted Sarandos, ble lekket til tabloiden Page Six.

Spielberg hadde på den tiden vært offentlig kritisk til strømmegiganten, og ønsket at The Academy skulle gjøre det vanskeligere for Netflix-filmer å kvalifisere til Oscar-nominasjoner. Møtet mellom Spielberg og Sarandos skulle være et forsøk på å begrave stridsøksen.

MEKTIG MØTE: Steven Spielberg og Ted Sarandos møttes til en samtale på San Vicente Bungalows. Foto: Pa Photos/NTB Scanpix

For San Vicente Bungalows var det krise at møtet mellom det som er to av Hollywoods mektigste menn, ble lekket. Jeff Klein ønsker nemlig at det er nettopp et slik møte medlemmene skal føle seg komfortable med å avholde på klubben.

Dermed ble det igangsatt en intens jakt, og etter tre-fire uker hadde de funnet hvem som var ansvarlig for lekkasjen. Et medlem hadde tatt med seg en gjest som hadde et slags samarbeid med Page Six.

- Det var veldig tydelig at på et sted som dette, ville hun ikke være i stand til å holde igjen, sier Jeff Klein.

Medlemmene er ansvarlige for at gjestene de tar med opprettholder reglene, og dermed ble medlemmet utestengt.

Et drømmescenario

Jeff Klein har klart å bygge opp San Vicente Bungalows blant annet ved hjelp av kontaktnettverket han har bygget seg opp etter mange år servicebransjen, sammen med sin langvarige forretningspartner Dimitri Dimitrov.

Nå har det altså blitt stedet mange kjendiser foretrekker når de skal forlate huset. Og skal man tro Jeff Klein, føler de berømte medlemmene seg hjemme når de besøker San Vicente Bungalows.

MØTE: To gjester forlater San Vicente Bungalows. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

- Stemmene deres er høyere, og de tar flere drinker enn normalt. De bryr seg ikke om de blir litt slurvete. De føler seg beskyttet, sier Klein og fortsetter:

- Noen av dem vil ta med en kjæreste hit, selv om de er gift. To veldig kjente mennesker vil dra på date her, sier Klein til The Times, som skriver at begge disse tingene skal ha skjedd minst én gang.

- Vi dømmer ingen i det hele tatt. Ta med deg kona di en kveld, elskerinnen din neste kveld og guttekjæresten din kvelden etter. Det er på en måte det dette er skapt for, ingen fordommer, sier Klein.

Eieren mener mennesker streber etter berømmelse, men føler de mister friheten når de først har blitt veldig kjente.

- Jeg mener dette er et sted de kan besøke, så er det som gamle dager for dem. Et sted der ting ikke betyr noe, sier Klein, som har et klart drømmescenario han håper vil skje på stedet han driver.

- Min ultimate fantasi er at Jennifer Aniston vil ha en date med Brad Pitt. Jeg mener, kan du tenke deg? De kunne komme hit og ingen ville hatt mulighet si noe, gjøre noe eller ta et bilde. Kanskje det allerede har skjedd … i drømmene mine.

DRØM: San Vicente Bungalows' eier fantaserer om at de tidligere ektefellene Jennifer Aniston og Brad Pitt skal dra på en date på stedet i West Hollywood. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)/NTB Scanpix

Kilder: New York Times, GQ, The Times, Hollywood Reporter.